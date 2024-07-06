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AKXALA
Президентом Ирана избран реформист Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана, набрав 53,3% голосов. Он выступал за единство, восстановление ядерной сделки и прекращение изоляции страны.

Реформист Масуд Пезешкиан был избран новым президентом Ирана, победив своего соперника, консерватора Саида Джалили. По итогам подсчета голосов доктор Пезешкиан набрал 53,3% из более чем 30 миллионов голосов, в то время как г-н Джалили получил 44,3%.

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Эти выборы стали результатом второго тура, поскольку ни один из кандидатов не набрал большинства голосов в первом туре 28 июня, на котором наблюдалась исторически низкая явка избирателей - всего 40%.

Необходимость проведения выборов была вызвана трагической гибелью предыдущего президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в мае, которое также унесло жизни еще семи человек.

Еще до официального объявления министерства внутренних дел Ирана сторонники доктора Пезешкиана вышли на улицы Тегерана и других городов, чтобы отпраздновать избрание. На видеозаписях в социальных сетях видно, как молодые люди танцуют и размахивают фирменным зеленым флагом его кампании, а автомобили сигналят в знак поддержки.

Доктор Пезешкиан, 71-летний кардиохирург и член иранского парламента, известен своей критической позицией в отношении печально известной иранской полиции нравов. Он привлек к себе внимание своими обещаниями "единства и сплоченности" и прекращения "изоляции" Ирана от международного сообщества.

Он также выступал за "конструктивные переговоры" с западными державами, чтобы возродить буксующую ядерную сделку 2015 года, в которой Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление западных санкций.

В отличие от него, его оппонент, Саид Джалили, бывший участник ядерных переговоров, имеет сильную поддержку среди наиболее религиозных общин Ирана. Г-н Джалили известен своей жесткой антизападной позицией и выступает против восстановления ядерной сделки, которая, по его мнению, ставит под угрозу "красные линии" Ирана.

Явка во втором туре составила 50%, что выше, чем в первом туре, но все равно значительно ниже, что отражает широко распространенное недовольство, из-за которого миллионы людей бойкотировали выборы. Многие иранцы были разочарованы отсутствием разнообразных кандидатов, доминированием исламских сторонников жесткой линии, а также ощущением того, что реальные перемены невозможны под жестким контролем Верховного лидера.

Некоторых, кто не голосовал в первом туре, убедили поддержать доктора Пезешкиана во втором туре, чтобы не дать Джалили стать президентом. Они опасались, что победа Джалили приведет к усилению конфронтации с внешним миром, усилению санкций и дальнейшей изоляции Ирана.

Оба кандидата должны были пройти проверку Совета стражей - органа, состоящего из 12 духовных лиц и юристов, обладающих значительной властью в Иране. В результате этого процесса 74 других кандидата, в том числе несколько женщин, не были допущены к выборам.

Совет стражей подвергался критике со стороны правозащитных групп за дисквалификацию кандидатов, которые считаются недостаточно лояльными режиму.

Годы гражданских волнений, вылившиеся в масштабные антирежимные протесты в 2022-23 годах, вызвали у многих молодых иранцев и представителей среднего класса глубокое недоверие к истеблишменту, что привело к предыдущим отказам от участия в выборах.

В иранских социальных сетях распространился хэштег "предательское меньшинство", призывающий людей не голосовать ни за одного из кандидатов и клеймящий тех, кто проголосовал, "предателями".

Однако верховный лидер аятолла Али Хаменеи отверг предположения о том, что низкая явка свидетельствует о неприятии его правления. "У низкой явки есть причины, и политики и социологи изучат их, но если кто-то думает, что те, кто не голосовал, выступают против истеблишмента, они явно ошибаются", - заявил он.

В редких случаях он признал, что некоторые иранцы не поддерживают нынешний режим. "Мы слушаем их, мы знаем, что они говорят, и это не значит, что они скрыты или невидимы", - сказал Хаменеи.

#иран #президент #масуд пезешкян
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