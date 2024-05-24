Президент США Джо Байден присвоил Кении статус крупного союзника, что позволит Кении укрепить сотрудничество со США в сфере безопасности и получить доступ к современному оружию. Кения станет 19-й страной, которая получит такой статус.

Президент США Джо Байден присвоил Кении статус крупного союзника, не входящего в НАТО, что стало первым случаем присвоения такого статуса африканскому государству, расположенному к югу от Сахары. Это заявление было сделано во время трехдневного государственного визита президента Кении Уильяма Руто в Вашингтон, который стал первым визитом африканского лидера за последние 15 лет. Это событие происходит в то время, когда Россия и Китай расширяют сферу своего влияния на африканском континенте.

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В последнее время несколько правительств в Сахельском регионе и на западе Африки были свергнуты в результате военных переворотов, что привело к прекращению сотрудничества с западными странами. Присвоение Кении статуса основного союзника, не входящего в НАТО, позволит Найроби наладить более тесное сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности и получить доступ к более современному американскому оружию.

Президент Байден во время совместной пресс-конференции с президентом Руто в Белом доме назвал этот шаг «завершением многолетнего сотрудничества». Кения стала важнейшим партнером США в сфере безопасности в Восточной Африке, а также членом коалиции «Оборонная контактная группа Украины», которая собирается для выработки стратегии вооружения Киева против Москвы.

Укрепление альянса с США происходит на фоне неудач Вашингтона в других регионах Африки. На этой неделе Пентагон подтвердил полный вывод примерно 1000 военнослужащих из Нигера к сентябрю после разрыва сотрудничества в сфере безопасности. Нигер тяготеет к России и Ирану после того, как его демократически избранный президент был свергнут в результате переворота в прошлом году.

Вашингтон также выразил удовлетворение недавним обязательством Кении направить 1000 своих полицейских на Гаити. Единственный телефонный звонок, который президент Байден сделал в прошлом году лидеру страны Африки к югу от Сахары, был сделан президенту Руто по поводу обещания Найроби направить многонациональные силы в страну Карибского бассейна.

Наши совместные операции по борьбе с терроризмом привели к уничтожению группировок «Изида» и «Аш-Шабаб» по всей Восточной Африке", - заявил президент Байден. «Наша взаимная поддержка Украины убедила мир поддержать устав ООН. А наша совместная работа по Гаити помогает проложить путь к снижению нестабильности и отсутствия безопасности».

Президент Руто подтвердил, что «у Кении и Африки есть сильный и преданный друг» в лице президента Байдена. После ратификации Конгрессом США Кения станет 19-й страной, которая будет отнесена к числу основных союзников, не входящих в НАТО.