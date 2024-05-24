Во время военных учений Китая возникла критика в адрес президента Тайваня Уильяма Лая. Китай обвиняет его в сепаратизме. Учения охватывают большую часть Тайваньского пролива и Тихого океана.

Сразу после того, как Китай начал военные учения в воздушном и морском пространстве вокруг Тайваня, шквал критики был направлен на человека, которого считали ответственным за инициирование этих действий: Уильяма Лая, недавно вступившего в должность президента Тайваня. Эта волна осуждения, исходящая из различных источников, включая государственную вещательную компанию CCTV, редакционные разделы Global Times и пресс-секретаря министерства иностранных дел, была однозначно жесткой в своей критике президента Лая.

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Global Times ранее охарактеризовала его как «высокомерного» и «безрассудного», а CCTV заявила, что его «непременно пригвоздят к позорному столбу в истории», и раскритиковала его за «продажу теории двух государств». Она также выступила с предупреждением, что если г-н Лай и его Демократическая прогрессивная партия (ДПП) продолжат свой путь к независимости Тайваня, они неизбежно столкнутся с катастрофическими последствиями.

По мнению Пекина, предполагаемый проступок президента Лая заключается в том, что в своей инаугурационной речи он использовал термин «Китай» для обозначения КНР. Пекин интерпретирует это как свидетельство того, что г-н Лай верит в различие идентичности Тайваня и Китая, тем самым раскрывая его «сепаратистскую» идеологию.

Тем, кто не знаком с тонкостями ситуации, это может показаться абсурдным. Однако на протяжении десятилетий и Пекин, и Тайбэй участвовали в сложном танце двусмысленности относительно их соответствующих определений Китая и статуса Тайваня в нем. Даже бывший президент Цай была осторожна в своих упоминаниях о Китае, часто прибегая к эвфемизмам, таким как «другая сторона пролива» или «пекинские власти».

Некоторые тайваньские ученые утверждают, что такие языковые нюансы имеют большое значение и что г-н Лай перешел опасную черту. Другие утверждают, что враждебность Пекина по отношению к нему уже давно укоренилась и что его речь лишь послужила риторической основой для последнего раунда запугивания.

Однако общее мнение остается неизменным: Си Цзиньпин желает установить китайский контроль над Тайванем, и это мнение не разделяется тайваньским населением. Предсказуемость действий Китайской коммунистической партии (КПК) не упускают из виду жители Тайваня. После третьей подряд победы ДПП на президентских выборах в начале января многие рассуждали о характере и сроках реакции Пекина.

Преобладало предположение, что Пекин отреагирует после вступления г-на Лая в должность и его инаугурационной президентской речи. Через три дня после инаугурации Пекин действительно опубликовал ответ.

Спонтанность этих событий ставится под сомнение уровнем подготовки. Даже Народно-освободительная армия (НОАК) со всеми ее ресурсами не может мобилизовать учения такого масштаба в течение нескольких дней. Хотя точные детали остаются неясными, территория, охваченная этими учениями, по данным Пекина, возможно, самая обширная на сегодняшний день: она охватывает большую часть Тайваньского пролива, канал Баши (который отделяет Тайвань от Филиппин) и значительные участки Тихого океана вдоль восточного побережья Тайваня.

Примечательно, что впервые в учениях участвуют отдаленные острова Тайваня, расположенные недалеко от китайского побережья. НОАК обозначила эти острова как «окруженные» китайскими силами. В эфире телеканала CCTV китайский военный обозреватель Чжан Чи заявил, что учения продемонстрировали «способность НОАК захватить контроль над ключевой инфраструктурой Тайваня».

По мнению тайваньского военного эксперта Чие Чунга, учения, судя по всему, имитируют полномасштабное нападение на остров, исключая фактическое развертывание войск. Он считает, что включение в учения всех офшорных островов Тайваня указывает на намерение Китая нейтрализовать объекты, способные нанести ответный удар по НОАК. Он также ожидает, что эти двухдневные учения будут не последними, которые Тайвань переживет в этом году, отсюда и название «Joint Sword 2024-A».

На улицах Тайбэя реакция населения на учения была в основном безразличной. Многие утверждают, что не беспокоятся. Однако это не совсем верно. Жизнь вблизи Китая сродни проживанию в зоне землетрясений. Угроза вездесуща, а учения становятся все более масштабными и опасными, что требует готовности. Тем не менее, жизнь должна продолжаться.

Несмотря на спорные отношения между правящей на Тайване DPP и оппозицией, китайские учения объединили все стороны. Оппозиционная КМТ, традиционно считающаяся прокитайской, призвала Пекин к сдержанности. Сейчас не то время, когда они хотели бы, чтобы их воспринимали как союзников Пекина.

В этом есть своеобразная ирония, которая подчеркивает ограниченное понимание Тайваня и его народа коммунистическими лидерами Китая.

Сегодня они заявили, что военные операции направлены исключительно на «сдерживание и разгром сил независимости».

Они выделили г-на Лая как самого вопиющего из тайваньских лидеров, бросивших вызов Пекину. «Лай превзошел Ли Тэн-хуэя, Чэнь Шуй-бяня и Цай Ин-вэнь в продвижении независимости Тайваня», - говорится в комментарии на CCTV. Эти бывшие президенты, избранные тайваньским народом, составляют китайский пантеон «сепаратистов». Трое из них представляют ДПП.

Каждый раз, когда Китай усиливает военное запугивание, поддержка DPP, как правило, возрастает, в то время как поддержка «дружественной Китаю» KMT уменьшается. Недавний пример этой тенденции можно увидеть в месяцах военных вторжений, предшествовавших январским выборам, в результате которых господин Лай занял высший пост.

Если цель состоит в том, чтобы запугать народ Тайваня и заставить его отвергнуть партии и лидеров, которые бросают вызов Пекину, то пока, похоже, она имеет обратный эффект.