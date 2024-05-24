Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
AKXALA
Китай обвиняет президента Тайваня Уильяма Лая в сепаратизме
Во время военных учений Китая возникла критика в адрес президента Тайваня Уильяма Лая. Китай обвиняет его в сепаратизме. Учения охватывают большую часть Тайваньского пролива и Тихого океана.

Сразу после того, как Китай начал военные учения в воздушном и морском пространстве вокруг Тайваня, шквал критики был направлен на человека, которого считали ответственным за инициирование этих действий: Уильяма Лая, недавно вступившего в должность президента Тайваня. Эта волна осуждения, исходящая из различных источников, включая государственную вещательную компанию CCTV, редакционные разделы Global Times и пресс-секретаря министерства иностранных дел, была однозначно жесткой в своей критике президента Лая.

реклама

Global Times ранее охарактеризовала его как «высокомерного» и «безрассудного», а CCTV заявила, что его «непременно пригвоздят к позорному столбу в истории», и раскритиковала его за «продажу теории двух государств». Она также выступила с предупреждением, что если г-н Лай и его Демократическая прогрессивная партия (ДПП) продолжат свой путь к независимости Тайваня, они неизбежно столкнутся с катастрофическими последствиями.

По мнению Пекина, предполагаемый проступок президента Лая заключается в том, что в своей инаугурационной речи он использовал термин «Китай» для обозначения КНР. Пекин интерпретирует это как свидетельство того, что г-н Лай верит в различие идентичности Тайваня и Китая, тем самым раскрывая его «сепаратистскую» идеологию.

Тем, кто не знаком с тонкостями ситуации, это может показаться абсурдным. Однако на протяжении десятилетий и Пекин, и Тайбэй участвовали в сложном танце двусмысленности относительно их соответствующих определений Китая и статуса Тайваня в нем. Даже бывший президент Цай была осторожна в своих упоминаниях о Китае, часто прибегая к эвфемизмам, таким как «другая сторона пролива» или «пекинские власти».

Некоторые тайваньские ученые утверждают, что такие языковые нюансы имеют большое значение и что г-н Лай перешел опасную черту. Другие утверждают, что враждебность Пекина по отношению к нему уже давно укоренилась и что его речь лишь послужила риторической основой для последнего раунда запугивания.

Однако общее мнение остается неизменным: Си Цзиньпин желает установить китайский контроль над Тайванем, и это мнение не разделяется тайваньским населением. Предсказуемость действий Китайской коммунистической партии (КПК) не упускают из виду жители Тайваня. После третьей подряд победы ДПП на президентских выборах в начале января многие рассуждали о характере и сроках реакции Пекина.

Преобладало предположение, что Пекин отреагирует после вступления г-на Лая в должность и его инаугурационной президентской речи. Через три дня после инаугурации Пекин действительно опубликовал ответ.

Спонтанность этих событий ставится под сомнение уровнем подготовки. Даже Народно-освободительная армия (НОАК) со всеми ее ресурсами не может мобилизовать учения такого масштаба в течение нескольких дней. Хотя точные детали остаются неясными, территория, охваченная этими учениями, по данным Пекина, возможно, самая обширная на сегодняшний день: она охватывает большую часть Тайваньского пролива, канал Баши (который отделяет Тайвань от Филиппин) и значительные участки Тихого океана вдоль восточного побережья Тайваня.

Примечательно, что впервые в учениях участвуют отдаленные острова Тайваня, расположенные недалеко от китайского побережья. НОАК обозначила эти острова как «окруженные» китайскими силами. В эфире телеканала CCTV китайский военный обозреватель Чжан Чи заявил, что учения продемонстрировали «способность НОАК захватить контроль над ключевой инфраструктурой Тайваня».

По мнению тайваньского военного эксперта Чие Чунга, учения, судя по всему, имитируют полномасштабное нападение на остров, исключая фактическое развертывание войск. Он считает, что включение в учения всех офшорных островов Тайваня указывает на намерение Китая нейтрализовать объекты, способные нанести ответный удар по НОАК. Он также ожидает, что эти двухдневные учения будут не последними, которые Тайвань переживет в этом году, отсюда и название «Joint Sword 2024-A».

На улицах Тайбэя реакция населения на учения была в основном безразличной. Многие утверждают, что не беспокоятся. Однако это не совсем верно. Жизнь вблизи Китая сродни проживанию в зоне землетрясений. Угроза вездесуща, а учения становятся все более масштабными и опасными, что требует готовности. Тем не менее, жизнь должна продолжаться.

Несмотря на спорные отношения между правящей на Тайване DPP и оппозицией, китайские учения объединили все стороны. Оппозиционная КМТ, традиционно считающаяся прокитайской, призвала Пекин к сдержанности. Сейчас не то время, когда они хотели бы, чтобы их воспринимали как союзников Пекина.

В этом есть своеобразная ирония, которая подчеркивает ограниченное понимание Тайваня и его народа коммунистическими лидерами Китая.

Сегодня они заявили, что военные операции направлены исключительно на «сдерживание и разгром сил независимости».

Они выделили г-на Лая как самого вопиющего из тайваньских лидеров, бросивших вызов Пекину. «Лай превзошел Ли Тэн-хуэя, Чэнь Шуй-бяня и Цай Ин-вэнь в продвижении независимости Тайваня», - говорится в комментарии на CCTV. Эти бывшие президенты, избранные тайваньским народом, составляют китайский пантеон «сепаратистов». Трое из них представляют ДПП.

Каждый раз, когда Китай усиливает военное запугивание, поддержка DPP, как правило, возрастает, в то время как поддержка «дружественной Китаю» KMT уменьшается. Недавний пример этой тенденции можно увидеть в месяцах военных вторжений, предшествовавших январским выборам, в результате которых господин Лай занял высший пост.

Если цель состоит в том, чтобы запугать народ Тайваня и заставить его отвергнуть партии и лидеров, которые бросают вызов Пекину, то пока, похоже, она имеет обратный эффект.

#китай #тайвань #азия
+
Написать комментарий (0)
В Китае создали нейросеть, основанную на идеологии социализма Си Цзиньпина
Китай начал крупные военные учения вокруг Тайваня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новейшая российская ракета Х-38МЛ разрушила до основания укрепленный район ВСУ
2
"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
4
Швеция усилила оборону острова Готланд на Балтике из-за опасений, что РФ установит над ним контроль
1
Google представила стабильную версию Android Auto 12.0
+
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
Samsung готовится к релизу смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch FE
+
Теория формирования галактик под вопросом — обнаружено слишком много карликовых галактик-спутников
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
+
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
8
В Китае разрабатывают жаропрочный алюминиевый сплав для аэрокосмической промышленности
+
Российский FPV-дрон «Пиранья» получил защиту от систем РЭБ украинской армии и стал ещё более опасен
+
BYD заявила о начале продаж своего хэтчбека Seagull на европейском рынке в следующем году
+
В Красноярске запустили производство станков термической резки металла
+
Марсоход NASA собрал образцы пород Марса для поиска следов древней жизни
+
The Times: Наступление России в Харьковской области началось с применения новой тактики
+
Главный сценарист Fallout 2 считает, что эта игра навредила серии больше, чем проекты от Bethesda
1
Британский генерал пояснил, почему англичанам стоит опасаться российских ракет
+
В США заявили, что ASML по указанию из Вашингтона может превратить все литографы TSMC в металлолом
+
Браузер Microsoft Edge научился налету переводить на русский язык видеоролики с YouTube, но «Яндекс Браузер» давно так умеет
4
Импортозамещающее производство теплообменников запущено под Тверью
+

Популярные статьи

Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
28
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
44
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
80
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
64
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
22
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
73
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
27
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
29
“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает
2
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
2

Сейчас обсуждают

Анастасия Ворошилова
06:16
Инвесторы для Харькова, в который постоянно прилетает и фронт развернут уже? Звучит как идиотизм. Только бабки за проект отмыли, изначально не реализуемый
Разборка Pixel 8a показала отсутствие паровой камеры и сложность извлечения аккумулятора
Sergey Yanvarev
06:07
Выкинь свою помойку в окно и сотри все фотографии.
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
si-cat
05:53
"..Для укомплектования отдельной механизированной 47-й бригады ВСУ Пентагон не пожалел танков Abrams и БМП Bradley.." Это хорошо. Будет славная прибавка к зарплате нашим мужикам :))
Меркурис: В опасениях за Сумы генштаб ВСУ отправил бригаду "Магура" с танками Abrams на границу с РФ
Олег Власов
05:21
Очередная авантюрная живоловушка.
Разборка Pixel 8a показала отсутствие паровой камеры и сложность извлечения аккумулятора
LastAtlant
05:14
Нет ну доверие конечно вызывает новость, море уже раз вырыли, что им всего то город построить
Разборка Pixel 8a показала отсутствие паровой камеры и сложность извлечения аккумулятора
Сергей Гончаров
05:03
Кастрюльки мечтают, поросятки боятся, мрия греет холодильник, волга-волга, где ты...
Разборка Pixel 8a показала отсутствие паровой камеры и сложность извлечения аккумулятора
Руслан
04:37
И горячее
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
Alpha_SKILL_Tapochek
04:28
А если я соберу комп с видеокартой, поддерживающей аппаратное ускорение ИИ с производительностью более 40 топс, то он тоже под этот стандарт подойдёт?
Инсайдер Moore’s Law Is Dead: AMD разрабатывает ARM процессор Sound Wave с мощным NPU
nukemall
04:20
Контейнеры ДЗ по типу "Контакт-1", причём украинский новодел, а что внутри - неизвестно, может быть и "Контакт-1", может быть расово украинский "Нож", может быть чешская поделка на тему "Контакта".
"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
nukemall
04:17
Не совсем так, были "ЛГБТ активисты" среди особо творческих личностей вроде придворных поэтов, были гомосячные наклонности у аристократии(а где их не было), но собственно самураи будучи людьми в средн...
Герои Assassin's Creed Shadows будут придерживаться свободных взглядов на романтические отношения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем