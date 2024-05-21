Глава Международного уголовного суда (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля и лидеров ХАМАСа по обвинению в военных преступлениях. Израиль и США категорически отвергают эти обвинения и считают их необоснованными.

Международный уголовный суд (МУС) недавно подвергся резкой критике со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после того, как прокурор суда выдал ордера на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС по обвинению в военных преступлениях, совершенных во время конфликта в Газе.

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Нетаньяху решительно отверг сравнение, проведенное между Израилем, демократической страной, и теми, кого он назвал «массовыми убийцами». Это мнение поддержал президент США Джо Байден.

Карим Хан, главный прокурор МУС, заявил, что есть достаточные основания полагать, что Нетаньяху и министр обороны Йоав Галлант несут уголовную ответственность за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Газе. МУС также требует выдать ордер на арест лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара по обвинению в военных преступлениях.

Обвинения против лидеров Израиля и ХАМАСа связаны с событиями 7 октября, когда ХАМАС начали атаку на Израиль, в результате которой погибли около 1200 человек и были похищены 252 человека, которые впоследствии были вывезены в Газу в качестве заложников. Эта атака спровоцировала нынешний конфликт, в ходе которого, по данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАС, в Газе погибло не менее 35 500 палестинцев.

В понедельник президент Байден подтвердил свою позицию, недвусмысленно заявив, что «между Израилем и ХАМАС нет эквивалента - никакого», и утверждая, что Израиль готов сделать все, что в его силах, чтобы обеспечить защиту гражданского населения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал осуждение президента, заявив, что Вашингтон «в корне отвергает» этот шаг МУС, и назвав его «позорным». Он также заявил, что МУС не имеет юрисдикции по данному вопросу, и предположил, что запрос на выдачу ордеров на арест может поставить под угрозу текущие усилия по достижению соглашения о прекращении огня.

В понедельник МУС выступил в защиту своей позиции, заявив, что, несмотря на «значительные усилия», он не получил «никакой информации, свидетельствующей о реальных действиях на внутреннем уровне [в Израиле] по борьбе с предполагаемыми преступлениями или лицами, в отношении которых ведется расследование».

Теперь коллегия судей МУС должна рассмотреть вопрос о выдаче ордеров, и если это произойдет, то страны, подписавшие устав МУС, обязаны арестовать этих людей, если у них будет такая возможность.