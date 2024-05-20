Китай начал расследование в отношении импорта пластика из США, ЕС, Тайваня и Японии в ответ на повышение тарифов США на китайские товары. Европа также проводит расследования по импорту из Китая.

Недавно Китайская Народная Республика начала антидемпинговое расследование в отношении импорта определенного вида пластика, а именно сополимера полиоксиметилена, из нескольких регионов, включая США, Европейский союз, Тайвань и Японию. Этот пластик широко используется в производстве электронных устройств и автомобилей.

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Этот шаг Министерства торговли Китая воспринимается как ответная мера в рамках продолжающихся торговых споров с США и Европой. Примечательно, что по времени это заявление совпадает с периодом обострения торговой напряженности между Китаем и этими регионами.

Всего за неделю до этого заявления правительство Соединенных Штатов значительно повысило тарифы на ряд китайских товаров. В список затронутых товаров вошли электромобили, солнечные батареи и компьютерные чипы. Эти меры являются продолжением всеобъемлющих пограничных пошлин, которые были введены на китайские товары при администрации Трампа.

В ответ на эти меры министерство торговли Китая выразило свою обеспокоенность, заявив, что такие действия «негативно скажутся на условиях двустороннего сотрудничества». Министерство также выступило с критикой того, что, по его мнению, является политизацией экономических вопросов.

В преддверии широко разрекламированного заявления Белого дома представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что Китай «предпримет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов».

В тот же день Китай ввел санкции против трех американских оборонных компаний из-за их продаж оружия Тайваню. Речь идет о компаниях General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space & Security. Теперь этим компаниям запрещено вести «импортно-экспортный» бизнес на территории Китая. Это объявление было сделано в день инаугурации нового президента на Тайване, который является самоуправляемым островом.

Кроме того, высшему руководству этих трех компаний запрещено въезжать, работать или проживать в Китае, говорится в заявлении министерства торговли.