Tesla сообщила о прекращении поддержки библиотеки игр Steam в своих автомобилях Model S и Model X. Однако, владельцы существующих автомобилей все еще могут пользоваться этой функцией.

Недавние покупатели автомобилей Tesla Model S и Model X, продуктов известной компании Элона Маска, начали сообщать об исчезновении возможности доступа к библиотекам игр Steam в своих автомобилях. Эту информацию якобы распространяет сама Tesla среди своих новых клиентов.

В сообщении Tesla говорится, что использование библиотеки Steam в автомобиле больше не будет возможным. Однако Tesla заверила, что другие развлекательные функции и приложения останутся незатронутыми этим изменением.

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Судя по всему, владельцы Tesla освобождены от этого изменения и могут продолжать пользоваться библиотекой Steam в своих автомобилях. Стоит отметить, что Steam был официально интегрирован в Tesla Model S и Model X в 2022 году, позволяя пользователям играть в игры, поддерживаемые Steam Deck.

В сети ходят предположения, что отказ от поддержки Steam в автомобилях Tesla связан с низкой популярностью этой функции. Это не единичный случай, так как уже были случаи, когда Tesla убирала определенные функции для новых клиентов, сохраняя их для существующих владельцев. В качестве примера можно привести приложение Disney Plus.



