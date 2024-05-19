Президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан пережили жесткую посадку вертолета в непогоду при возвращении из поездки. Поисковые работы продолжаются.

По сообщениям государственных СМИ, произошел неприятный инцидент с вертолетом, перевозившим президента Ирана Эбрахима Раиси. Вертолет, который, по сообщениям, также перевозил министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахиана, совершил жесткую посадку в воскресенье.

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Министр внутренних дел сообщил, что в настоящее время ведутся спасательные работы, хотя сложные погодные условия осложняют эти усилия. На данный момент состояние тех, кто находился на борту вертолета, остается неопределенным: по сообщениям, связь с ними пока не установлена.

Спасатели продолжают поиски президента Ирана. Местные СМИ сообщают, что президент Раиси направлялся в город Тебриз, расположенный в северо-западном регионе Ирана, после возвращения с азербайджанской границы, где он торжественно открыл плотины Киз-Каласи и Ходаафарин.

Поисковые работы на предполагаемом месте посадки вертолета затруднены из-за сильного тумана, сообщает корреспондент информационного агентства Fars. Он отметил, что видимость в горно-лесистой местности сократилась примерно до пяти метров. Район, о котором идет речь, расположен примерно в 50 километрах к северу от Тебриза.

Ахмад Алирезабейги, член парламента Ирана, представляющий город Тебриз, сообщил журналистам в Тегеране, что спасатели еще не определили местонахождение вертолета, на котором находились президент и министр иностранных дел. Он также добавил, что остальные два вертолета в составе конвоя приземлились благополучно. Сообщается, что на борту пропавшего вертолета находились и другие официальные лица.

Государственное телевидение показало кадры, на которых верующие в священном городе Мешхед молятся за здоровье президента. Представитель Государственного департамента США в беседе с партнерским сайтом Би-би-си CBS News подтвердил, что внимательно следит за поступающими сообщениями.

63-летний Эбрахим Раиси был избран президентом Ирана со второй попытки в 2021 году. Его воспринимают как приверженца жесткой линии и считают потенциальным преемником аятоллы Хаменеи, который занимает пост верховного лидера страны с 1989 года. В 2019 году Верховный лидер назначил его на влиятельный пост главы судебной системы. Г-н Раиси также был избран заместителем председателя Ассамблеи экспертов - клерикального органа, состоящего из 88 членов, которому поручено избрать следующего Верховного лидера.







