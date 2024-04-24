Этому году Tesla пришлось ускорить выпуск новых моделей и сократить рабочие места после снижения прибыли более чем наполовину.

В этом году прибыль Tesla упала более чем наполовину, что заставило компанию, возглавляемую миллиардером Илоном Маском, ускорить выпуск новых моделей автомобилей и провести значительное сокращение рабочих мест в попытке обратить вспять свой финансовый спад.

реклама

В первом квартале этого года Tesla отчиталась о прибыли в размере 1,13 миллиарда долларов, что резко контрастирует с показателем в 2,51 миллиарда долларов, зафиксированным за аналогичный период прошлого года. Чтобы противостоять ухудшению своего положения, производитель электромобилей объявил о планах по сокращению более 6 000 рабочих мест на своих предприятиях в Техасе и Калифорнии.

Такие проблемы, как снижение спроса и усиление конкуренции со стороны более доступного китайского импорта, привели к тому, что цена акций Tesla в 2024 году упала на 43 %. Несмотря на то, что выручка в размере 21,3 миллиарда долларов в первом квартале немного не дотянула до ожиданий аналитиков, решение Tesla ускорить запуск новых моделей автомобилей привело к росту акций компании почти на 12,5 % в ходе торгов после окончания рабочего дня.

Хотя конкретные детали, касающиеся цен и характеристик новых моделей, пока не разглашаются, генеральный директор компании Илон Маск (Elon Musk) собирается выступить перед инвесторами в ходе телефонной конференции, чтобы рассказать о них. Однако последние сообщения говорят о том, что ожидаемая Model 2, бюджетное предложение Tesla, может быть отложена.

В ответ на проблемы рынка Tesla предприняла корректировку цен в различных регионах, чтобы стимулировать спрос на фоне снижения продаж. Компания признает, что мировой рынок электромобилей испытывает давление, поскольку многие автопроизводители отдают предпочтение гибридным автомобилям перед электрическими. Кроме того, приток китайских моделей по конкурентоспособным ценам усилил конкуренцию для Tesla.

Несмотря на усилия Tesla по преодолению этих трудностей, включая сокращение рабочих мест и корректировку цен, компания остается втянутой в противоречия, включая продолжающиеся споры о компенсационном пакете Маска. Tesla также добивается одобрения акционеров на перенос штаб-квартиры из штата Делавэр в Техас, за что выступал Маск после судебных неудач, связанных с его вознаграждением.