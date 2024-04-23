43-летний Цзянь Джи был арестован в Германии по подозрению в шпионаже в пользу Китая, предоставляя информацию о Европарламенте и шпионя за китайскими оппозиционерами. Партия AfD выразила обеспокоенность арестом и ожидает расследования. Китай отверг обвинения.

По подозрению в шпионаже в пользу Китая арестован 43-летний Цзянь Джи, работавший на одного из ультраправых политиков. Немецкие СМИ сообщили, что он работал помощником депутата Европарламента от AfD и кандидата на европейских выборах Максимилиана Краха.

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Арест был произведен в Дрездене, восточном городе Германии. Прокуроры обвинили Цзянь Джи в том, что он делился информацией о Европарламенте с китайской разведкой. Его также подозревают в шпионаже за китайскими оппозиционерами, проживающими в Германии.

Узнав из СМИ об аресте своего помощника, г-н Крах заявил, что если обвинения окажутся правдой, то работа Цзянь Джи будет немедленно прекращена. Он подчеркнул, что шпионаж в пользу иностранного государства является серьезным обвинением.

Представитель партии AfD ("Альтернатива для Германии") выразил обеспокоенность арестом сотрудника г-на Краха и заявил, что они ожидают дальнейшего расследования от прокурора.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер назвала обвинения чрезвычайно серьезными, заявив, что если кто-то действительно шпионил в пользу Китая в Европейском парламенте, то это будет считаться внутренней атакой на европейскую демократию.

Министерство иностранных дел Китая назвало обвинение спекуляцией, направленной на очернение и подавление Китая.

По словам прокуроров, Цзянь Джи работает на одного из членов Европарламента с 2019 года. Они не упомянули господина Краха, который является главным кандидатом от AfD на предстоящих европейских выборах, запланированных на 6-9 июня в 27 странах-членах ЕС.

Ожидается, что Цзянь Джи предстанет перед следственным судьей позднее во вторник.

Этот арест последовал за задержанием днем ранее двух мужчин и одной женщины, которые также подозревались в шпионаже в пользу Китая, якобы собирая в Германии информацию о военных технологиях для Китая. Однако считается, что эти дела не связаны между собой.