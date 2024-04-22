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AKXALA
Десятки тысяч людей эвакуированы из-за сильных наводнений в Китае
В провинции Гуандун в Китае эвакуированы 60 000 человек из-за сильных наводнений, вызванных продолжительными дождями. Жертв пока нет, но есть пропавшие без вести. Наводнения причинили значительный экономический ущерб и нарушили авиасообщение и электроснабжение. В других регионах Китая также ожидаются дожди.

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В Гуандуне, самой густонаселенной провинции Китая, около 60 000 человек были эвакуированы из своих домов из-за сильного наводнения, вызванного непрекращающимися дождями. Хотя одиннадцать человек считаются пропавшими без вести, жертв пока нет. На изображениях и видеороликах, распространяемых государственными СМИ и онлайн-платформами, запечатлены огромные территории, погруженные под воду, а спасатели пробираются через потоки воды глубиной по пояс, чтобы помочь людям.

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В результате наводнения несколько крупных рек вышли из берегов, что заставило власти внимательно следить за уровнем воды, который был охарактеризован как "опасно высокий". Хотя первоначальные прогнозы предполагали, что уровень воды в одной из рек на севере Гуандуна может достигнуть пика, которого не наблюдалось уже сто лет, к полудню понедельника этот прогноз не оправдался. Гуандун, особенно его низменный район дельты Жемчужной реки, подвержен наводнениям из-за таких факторов, как наводнения на водоразделах, повышение уровня моря и штормовые нагоны.

Являясь ключевым производственным центром и одним из самых густонаселенных районов Китая, Гуандун с населением около 127 миллионов человек значительно пострадал от наводнений. Основной ущерб понесли такие города, как Гуанчжоу, Шаогуань и Хэйюань. Неблагоприятные погодные условия нарушили авиасообщение, что привело к отмене и задержке рейсов в международном аэропорту Байюнь в Гуанчжоу. Кроме того, во многих городах были закрыты школы, а миллионы семей столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии.

Экономический ущерб от наводнений весьма значителен: десятки домов обрушились или получили серьезные повреждения, в результате чего прямой экономический ущерб оценивается почти в 140,6 млн юаней (19,8 млн долларов). Видеоролики, размещенные в социальных сетях, демонстрируют разрушительную силу наводнений, в том числе обрушение стен и мостов, а очевидцы рассказывают об ужасающих впечатлениях от поездок под проливными дождями и стремительных наводнений.

Метеорологические службы выпустили предупреждение о продолжении сильных дождей в Гуандуне и прибрежных районах соседней провинции Фуцзянь как минимум до вторника. Кроме того, в других регионах Китая, включая Пекин, Тяньцзинь и Хэбэй, в ближайшие дни ожидаются "умеренные и сильные" дожди.

#китай #наводнение
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Pandas
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Подтверждаю от противного - нет ничего более обширного чем стим. Статистика строится на количестве опрошенных (подавших данные). Было бы что то иное - вопросов 0, делали бы выводу по этому иному.
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Колючка
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