Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против возможных санкций США в отношении израильского военного подразделения "Netzah Yehuda" из-за нарушений прав человека. Он подчеркнул свою приверженность защите военных интересов Израиля и важность крепкого партнерства с США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решительно выступил против возможных санкций в отношении военных страны в ответ на сообщения о том, что США планируют сократить помощь определенному подразделению. Нетаньяху пообещал решительно противостоять любым подобным мерам, заявив о своей приверженности защите военных интересов Израиля. По имеющимся данным, США рассматривают введение санкций в отношении батальона Netzah Yehuda в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека, что потенциально может попасть под запрет США на оказание помощи иностранным подразделениям, замешанным в таких нарушениях.

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Позиция Нетаньяху отражает стойкое неприятие Израилем любой критики или санкций в отношении его вооруженных сил, особенно со стороны его близкого союзника, США. Израильские официальные лица, включая министра обороны Йоава Галланта, призвали США пересмотреть намерения ввести санкции против батальона, подчеркнув важность сохранения крепкого партнерства между двумя странами.

Сообщается, что в ближайшие дни госсекретарь США Энтони Блинкен объявит о мерах против "Нецах Иегуда", ссылаясь на предполагаемые злоупотребления на Западном берегу. Если эти меры будут приняты, они, скорее всего, затронут "закон Лихи", который запрещает США оказывать помощь иностранным военным подразделениям, причастным к грубым нарушениям прав человека.

Потенциальные санкции вытекают из ряда расследований, проведенных американскими чиновниками, включая "форум по проверке Израиля и Лихи", который изучил обвинения в адрес израильских подразделений, включая "Нетцах Иегуда". Бывшие американские чиновники выражали озабоченность по поводу отсутствия подотчетности и устранения предполагаемых нарушений в израильских военных подразделениях.