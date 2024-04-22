Tesla снизила цены на свои электромобили в США, Китае и Германии из-за снижения продаж и усиления конкуренции на рынке. Это привело к проблемам в компании, включая увольнения и отложение поездки в Индию. Акции Tesla упали на 40%.

Компания Tesla вновь снизила цены на нескольких ключевых рынках, в том числе в США, Китае и Германии, поскольку электромобили компании, возглавляемой миллиардером Илоном Маском, переживают спад продаж. Этот шаг последовал за значительным падением глобальных поставок автомобилей в первом квартале этого года. На рынке электромобилей наблюдается резкое усиление конкуренции, особенно со стороны китайских производителей, что привело к ценовой войне между игроками отрасли.

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В своем заявлении на социальной медиаплатформе X, Маск подчеркнул необходимость частой корректировки цен, чтобы привести производство в соответствие со спросом. Tesla снизила стартовую цену на обновленную Model 3 в Китае на 14 000 юаней и уменьшила цены на Model Y, Model X и Model S в США на 2 000 долларов. Аналогичное снижение цен было отмечено в различных странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

Агрессивная ценовая стратегия компании, начатая более года назад, способствовала продолжению ценовой войны на рынке электромобилей, хотя и в ущерб прибыли. В то время, как Tesla не спешит обновлять свои существующие модели, конкуренты в Китае, такие как BYD и Nio, представили более доступные альтернативы. Кроме того, Xiaomi, китайский производитель смартфонов, недавно вышел на рынок электромобилей.

Недавнее объявление Tesla об увольнении сотрудников, а также решение Маска отложить запланированную поездку в Индию из-за неотложных обязательств компании, подчеркивают проблемы, с которыми сталкивается компания. Кроме того, недавний отзыв тысяч моделей Cybertruck из-за проблем с безопасностью, связанных с педалями акселератора, еще больше повлиял на показатели Tesla. В результате, с начала года акции Tesla значительно упали более чем на 40 %.