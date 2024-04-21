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AKXALA
Два вертолета ВМС Японии потерпели крушение во время учений.
В результате крушения двух вертолетов во время учений в Тихом океане, один человек погиб, а семеро пропали без вести. Причина аварии пока неизвестна, но вмешательство другой страны маловероятно.

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Во время ночных учений в Тихом океане в районе островов Идзу разбились два вертолета ВМС Японии Mitsubishi SH-60K, в результате чего один член экипажа погиб, а еще семь пропали без вести. Вертолеты участвовали в противолодочных учениях, когда связь с одним из них была потеряна, после чего был подан сигнал бедствия. Вскоре после этого связь была потеряна со вторым вертолетом, находившимся в том же районе.


Министр обороны Минору Кихара заявил, что причина аварии пока неизвестна, подчеркнув, что приоритетом является спасение человеческих жизней. Вертолеты, созданные на базе Sikorsky Seahawk, в основном задействуются с военно-морских эсминцев для проведения различных операций.
Учитывая отсутствие поблизости других самолетов или судов, причастность другой страны к инциденту считается маловероятной. Это трагическое событие произошло на фоне усилий Японии по укреплению обороноспособности и расширению сотрудничества с США и другими азиатскими странами, в ответ на усиление Китая в регионе.
Напомним, в апреле 2023 года японский военный вертолет UH60 Black Hawk потерпел крушение у острова Мияко, в результате чего погибли все 10 человек, находившихся на борту, включая старшего командира Сухопутных сил самообороны.

#вертолет #тихий океан
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