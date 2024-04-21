Число нелегальных пересечений границы между США и Мексикой резко возросло, особенно в штате Калифорния. Поток мигрантов создает нагрузку на местные ресурсы, вызывая дебаты о иммиграции и безопасности границ. Необходимо найти комплексные решения для гуманитарных проблем и безопасности.





Порывистым утром в прошлом месяце Адриана Хассо, волонтер, подняла створки палатки, установленной на фоне внушительных стальных прутьев пограничного забора между США и Мексикой. По бокам от нее стояли столы с припасами, такими как яблоки, горячий шоколад, одеяла и пончо, в ожидании усталых мигрантов, которые неделями или месяцами добирались до Калифорнии.

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По другую сторону забора группа из более чем 100 человек из разных стран, включая Эквадор, Колумбию, Китай и Руанду, сгрудилась вместе, ожидая въезда на территорию США. Этот пограничный пункт, расположенный к югу от Сан-Диего, стал одним из самых оживленных на всей американо-мексиканской границе, которая простирается примерно на 1 950 миль от этого места до восточного Техаса и Мексиканского залива.





Резкий рост числа нелегальных пересечений границы в последние годы обострил дебаты об иммиграции и безопасности границ, став серьезной проблемой для избирателей в преддверии президентских выборов в США в ноябре. В то время, как пограничный кризис в основном был сосредоточен на Техасе, последние данные свидетельствуют о смещении на запад, в такие приграничные штаты, как Аризона и Калифорния.





В Сан-Исидро, расположенном в 16 милях к югу от богатого Сан-Диего, число пересекающих границу в феврале выросло на 85 % по сравнению с предыдущим годом, в отличие от Техаса, где за тот же период наблюдалось снижение числа нелегальных въездов. Сдвиг в потоках мигрантов можно отчасти объяснить репрессиями губернатора Техаса против нелегальной миграции и усилением мер безопасности мексиканскими властями на границе.





Приток мигрантов привел к перегрузке ресурсов в районе Сан-Диего: местные власти сообщают, что ежедневно на остановках городских поездов и автобусов выпускают до 1000 человек после задержания и обработки в близлежащем центре. По прибытии мигранты проходят процедуру приема, включая сдачу некоторых вещей, таких как куртки и шнурки, после чего их перевозят в центры обработки, где они могут подать прошение о предоставлении убежища.

Резкий рост числа прибывающих мигрантов затронул общины по всей стране, возведя иммиграцию в ранг одного из главных политических приоритетов. Опрос Wall Street Journal, проведенный в марте, показал, что иммиграция является одним из двух главных вопросов для зарегистрированных избирателей в нескольких штатах, где идет борьба, причем большинство выражает недовольство текущей иммиграционной политикой и мерами по охране границ.





Бывший президент Дональд Трамп критиковал президента Джо Байдена за его отношение к ситуации на американо-мексиканской границе, объясняя это отсутствием эффективной политики. Во время своего правления администрация Трампа принимала различные меры по укреплению безопасности границ, включая строительство новых барьеров и укрепление существующих сооружений.





Нора Варгас, председатель Совета надзорных органов округа Сан-Диего, является свидетелем колебаний миграционных потоков на протяжении многих лет. С тех пор как в мае 2023 года администрация Байдена отменила некоторые меры, принятые в период пандемии, через округ Сан-Диего прибыло около 80 000 мигрантов.





Усилия по преодолению кризиса, такие как создание переходных центров для мигрантов, были затруднены из-за нехватки финансирования. Несмотря на призывы к федеральной помощи, графство было вынуждено закрыть эти учреждения из-за отсутствия финансовой поддержки, что усугубляет нагрузку на местные ресурсы.





Вопрос иммиграции остается спорной темой, и заинтересованные стороны выступают за комплексные решения, направленные как на решение гуманитарных проблем, так и на обеспечение безопасности границ. Пока политики пытаются разобраться в сложной ситуации, бедственное положение мигрантов, вызванное такими факторами, как насилие и бедность, подчеркивает необходимость сострадательного и эффективного реагирования на продолжающийся кризис.