В ночь с воскресенья на понедельник ожидаются активные Lirud метеоры, но свет полной Луны может ослабить их видимость. Наблюдение рекомендуется делать на Северном полушарии и выбрать место с минимальным световым загрязнением. 2024 год также обещает другие небесные события.





Несмотря на то что полное солнечное затмение уже прошло, любителям наблюдать за небом предстоит еще одно захватывающее событие: пик метеорного потока Лирид, как раз перед восходом полной Луны. Несмотря на то, что яркость Луны может затмить некоторые Лириды, эксперты дают советы, как получить максимальное удовольствие от наблюдения.

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Ожидается, что метеорный поток Лирид будет наиболее активным с вечера воскресенья до раннего утра понедельника. В пик его активности обычно наблюдается до 18 метеоров в час. Однако свет от Луны может помешать видимости, особенно слабых метеоров. Лучшая точка обзора - Северное полушарие, так как в Южном полушарии радиант Лирид не поднимается достаточно высоко для оптимального наблюдения.





Чтобы увидеть метеор Лириды, наблюдателям рекомендуется дать глазам настроиться, выйдя на улицу не менее чем за 10-15 минут до того, как попытаться заметить его. Рекомендуется выбрать место с минимальным световым загрязнением, желательно на возвышенности для лучшей видимости неба. Телескопы и бинокли не рекомендуются из-за ограниченного поля зрения, но для наблюдения за метеорами, проносящимися по небу, достаточно невооруженного глаза.





Одновременно с Лиридами в течение нескольких дней по всему миру будет наблюдаться полнолуние, известное также как розовая Луна. Вопреки своему названию, оттенок Луны остается типичным, а вблизи горизонта из-за атмосферных условий иногда появляются красноватые тона. Рекомендуется наблюдать за полнолунием в бинокль или невооруженным глазом.





Кроме того, 2024 год обещает несколько других небесных событий, включая суперлуния в сентябре и октябре, а также различные метеоритные дожди и затмения в течение года.