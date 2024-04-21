Принц Уильям возобновил свои публичные выступления после объявления о диагнозе рака его жены, герцогини Кэтрин. Уильям посетил благотворительную организацию по сбору продовольствия и молодежный центр в Лондоне.





В четверг принц Уильям возобновил свои публичные выступления, которые стали первыми после того, как его жена Кэтрин, герцогиня Кембриджская, в прошлом месяце объявила о своем диагнозе "рак". 41-летний Уильям посетил благотворительный фонд по сбору излишков продовольствия в Суррее, а затем побывал в молодежном центре на западе Лондона.

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Герцогиня Кембриджская, которая воздерживается от официальных обязанностей с Рождества, 22 марта в трогательном видео рассказала, что проходит лечение от рака, после того как в январе ей был поставлен диагноз после операции на брюшной полости.





На фоне спекуляций и теорий заговора в интернете относительно ее отсутствия, Уильям приступил к своим обязанностям, посетив благотворительную организацию Surplus to Supper, занимающуюся перераспределением продуктов питания. Там он пообщался с волонтерами, помог погрузить продукты в фургоны для раздачи на местах и пообщался с шеф-поварами.





Во время визита один из волонтеров вручил Уильяму открытки с пожеланиями выздоровления для его жены и отца, короля Карла III, который в феврале сообщил, что также проходит курс лечения от рака. Выразив благодарность, Уильям заверил волонтера, что позаботится о Кейт.

Затем Уильям вместе с волонтерами отправился в Hanworth Centre Hub, молодежный центр, поддерживаемый Surplus to Supper. Присутствие принца на этих мероприятиях было призвано подчеркнуть общественное и экологическое влияние таких организаций.