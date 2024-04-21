Детектив-сержант Майк Мэвити из региональной полиции Пила заявил, что для совершения кражи потребовалась помощь отдельных сотрудников Air Canada





Шесть человек были задержаны в связи с прошлогодней крупной кражей золота в международном аэропорту Пирсон в Торонто, о чем в среду объявили власти Канады и США.

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Кроме того, выданы ордера на арест еще трех человек, причастных к тому, что, по мнению следователей, было внутренним делом. Всем девяти подозреваемым предъявлено более 19 обвинений.

Предположительно, 17 апреля 2023 года злоумышленники, используя поддельные документы, похитили из охраняемого хранилища в аэропорту грузовой контейнер с золотыми слитками и иностранной валютой на сумму более 22 миллионов канадских долларов. Похищенный груз недавно прибыл рейсом авиакомпании Air Canada из Цюриха, Швейцария.

По данным правоохранительных органов, к дерзкому ограблению причастны как минимум два бывших сотрудника Air Canada. В настоящее время один из подозреваемых находится под стражей, но власти разыскивают другого, который по-прежнему находится на свободе.

Детектив-сержант Майк Мэвити из региональной полиции Пила заявил, что для совершения кражи потребовалась помощь отдельных сотрудников Air Canada, что указывает на то, что она, скорее всего, была организована изнутри.

В связи с развитием событий представитель Air Canada Питер Фицпатрик выразил благодарность правоохранительным органам за тщательное расследование. Он подтвердил, что двое подозреваемых работали в Air Canada в грузовом отделе на момент инцидента, причем один из них покинул компанию до ареста, а другой был отстранен от работы.

В расследовании, получившем название "Проект 24 карата", принимали участие сотрудники Пенсильванского отдела Бюро США по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Канадский мужчина, задержанный в Пенсильвании за нарушение правил дорожного движения в сентябре 2023 года, был идентифицирован как водитель грузовика, участвовавший в краже. Этот человек, находившийся в США нелегально, скрылся с места преступления во время остановки транспорта после того, как в его арендованном автомобиле было обнаружено огнестрельное оружие.

Власти полагают, что похищенное золото и наличные предназначались для финансирования незаконного оборота огнестрельного оружия в Канаде. На данный момент удалось вернуть лишь небольшую часть похищенного имущества: во время обыска в Онтарио полиция обнаружила пять расплавленных золотых браслетов стоимостью около 90 000 долларов.

Заместитель начальника полиции Ник Милинович назвал произошедшее крупнейшим похищением золота в истории Канады и шестым по величине в мире, подчеркнув при этом, что расследование продолжается. Мэр Брамптона (Онтарио) Патрик Браун отметил дерзость преступников и похвалил правоохранительные органы за их усилия.