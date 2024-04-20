Официальные лица США выразили свою обеспокоенность военными планами Израиля в Рафахе и призывают предотвратить дальнейшие жертвы. США также наложили вето на резолюцию ООН, предлагавшую статус полноправного члена Палестине.

Официальные лица США вновь выразили израильским коллегам свою обеспокоенность военными планами Израиля в городе Рафах на юге Газы.

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Белый дом сообщил, что представители израильского премьер-министра признали эти опасения и согласились принять их во внимание. США постоянно призывают Израиль не начинать масштабное наступление в Рафахе, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы среди мирного населения Газы.

Кроме того, США наложили вето на резолюцию ООН, в которой предлагалось предоставить статус полноправного члена государству Палестина.

Между тем, министр обороны США Ллойд Остин провел беседу с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, в ходе которой обсуждались региональные угрозы и дестабилизирующие действия Ирана на Ближнем Востоке.

Израильские военные сообщили о нанесении ударов по многочисленным целям в Газе после широкомасштабных бомбардировок центральной части сектора и города Газа.

Есть опасения, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может нарушить поставки нефти, что приведет к росту цен на нее.

Инвесторы внимательно следят за ответом Израиля на недавнюю ракетную атаку Ирана с использованием беспилотников, и первоначальный скачок цен на нефть произошел из-за опасений возобновления военных действий.