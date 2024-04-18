Израиль оставляет за собой право принимать решения относительно своих действий против Ирана. Встретившись с министром иностранных дел Великобритании, Израиль подчеркнул готовность применить все необходимые меры для самозащиты и призвал к сдержанности.

Биньямин Нетаньяху сообщил министру иностранных дел Великобритании лорду Кэмерону, что Израиль оставляет за собой право самостоятельно принимать решения о своих действиях в ответ на атаку Ирана. Нетаньяху подчеркнул, что его администрация готова принять все необходимые меры для самозащиты, и эту позицию он повторил в ходе переговоров, которые, как надеются британские чиновники, сдержат дальнейшую эскалацию конфликта.

Нетаньяху постоянно заявлял о своем намерении ответить на недавнюю экстраординарную ракетную атаку и атаку беспилотников. Лорд Кэмерон, в свою очередь, посоветовал, чтобы любая реакция Израиля была осмотрительной и сдержанной.

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Выступая перед представителями СМИ в Иерусалиме после диалога с Нетаньяху, лорд Кэмерон выразил поддержку Великобритании в связи с прискорбной агрессией Ирана.

Он добавил: "Мы ожидаем, что любые действия Израиля будут настолько сдержанными, точными и разумными, насколько это возможно".

"Эскалация не отвечает интересам ни одной из сторон, и это мнение было четко передано всем людям, с которыми я общался здесь, в Израиле".

После их встречи премьер-министр Израиля заявил: "Я хочу прояснить: мы будем выносить свои собственные суждения, и Израиль предпримет все необходимые действия, чтобы обезопасить себя".

Израиль прекрасно понимает опасения Европы и США относительно возможной эскалации конфликта в регионе. Тем не менее, западные чиновники могут найти утешение в том, что израильские власти используют дипломатическую поддержку, полученную ими после атаки Ирана, которое привело к глобальному осуждению и перспективе новых санкций против Тегерана.

Нетаньяху, возможно, не захочет ставить под угрозу этот союз, предприняв ответный шаг, который может спровоцировать всеобъемлющий конфликт в регионе.