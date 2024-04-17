У президента Байдена возникла сложная ситуация после нападения Ирана на Израиль. Он сталкивается с внутренними и внешними давлениями, должен найти баланс между деэскалацией и сдерживанием Ирана, а также справиться с напряженностью в отношениях с Израилем. Риск разжигания конфликта в регионе становится все выше.

Недавнее прямое нападение Ирана на Израиль привело к тому самому сценарию, которого президент Байден старался избежать после октябрьской атаки ХАМАС.

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Теперь он оказался в еще более шатком положении, балансируя между деэскалацией напряженности и сдерживанием Ирана и одновременно сталкиваясь с внутренним давлением в отношениях между США и Израилем. Судьба любого соглашения о прекращении огня в Газе висит на волоске в условиях эскалации напряженности.

Всего пару недель назад отношения между США и Израилем казались напряженными: президент Байден выражал недовольство отсутствием гуманитарной помощи в Газе и гибелью гуманитарных работников в результате ударов ЦАХАЛа. Были даже намеки на то, что США могут пересмотреть свою поддержку Израиля, что потенциально может повлиять на экспорт оружия. Однако действия Ирана в выходные, похоже, изменили динамику.

Скоординированная защита от иранской атаки несколько восстановила теплые отношения между США и Израилем. Теперь Белый дом надеется использовать это возобновленное взаимопонимание, чтобы повлиять на ответ Израиля, добиваясь взвешенной реакции, которая может быть воспринята как сдержанность.

Однако, несмотря на военный успех, есть и более серьезная проблема: прямой ответ Ирана коренным образом изменил отношения между Израилем и Ираном, что потенциально может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе.

Перед президентом Байденом встает дилемма. Он должен одновременно ослабить напряженность в отношениях с Ираном и дать понять, что его действия могут иметь последствия. Белый дом пояснил, что не будет участвовать в военных ответных действиях Израиля против Ирана, но сохраняет приверженность безопасности Израиля. Участие Ирана также осложняет усилия, направленные на прекращение огня в Газе и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС.

Внутри страны президент Байден сталкивается с давлением с обеих сторон политического спектра. Некоторые левые выступают за дистанцирование от Израиля, а правые обвиняют его в слабости по отношению к Ирану.

Это тонкое балансирование становится еще более критичным, поскольку Иран предпринимает беспрецедентные шаги, потенциально усиливая региональную напряженность и создавая опасную обстановку для всех вовлеченных сторон. Ситуация чревата риском недопонимания и просчетов, что может привести к дальнейшему разжиганию конфликта в и без того нестабильном регионе.