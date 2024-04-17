На Соломоновых Островах назревают выборы, на которых политики используют подкупы и взятки, сложно побороть эту практику. Однако, помимо внутренней политики, выборы привлекают мировые державы и являются референдумом по прокитайской позиции действующего лидера.

На Соломоновых Островах канун выборов называют "Ночью дьявола", когда политические кандидаты раздают взятки - от наличных до товаров первой необходимости, таких как рис и солнечные батареи, - в попытке получить голоса избирателей в последнюю минуту. Несмотря на строгие законы о выборах, подкуп избирателей по-прежнему широко распространен, что свидетельствует о трудностях в искоренении этой практики.

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Однако значение выборов в среду выходит за рамки внутренней политики и привлекает внимание крупных мировых держав, поскольку Соломоновы острова играют стратегическую роль в геополитическом соперничестве между Китаем и США, а также их союзниками, такими как Австралия.

Несмотря на международные интересы, местные избиратели в первую очередь озабочены решением насущных проблем, таких как отсутствие доступа к основным услугам, таким как электричество, здравоохранение, образование и транспорт.

Предстоящие выборы имеют особое значение, поскольку это первые выборы с тех пор, как Соломоновы Острова сменили дипломатическую верность с Тайваня на Китай, что дает основания полагать, что их результаты могут послужить референдумом по поводу прокитайской позиции действующего лидера.

Действующий премьер-министр Манассе Согаваре развивает связи с Пекином, что вызывает опасения у некоторых политических оппонентов и западных партнеров по поводу последствий углубления отношений с Китаем.

На этом фоне избиратели будут голосовать в праздничной атмосфере, надеясь на ощутимые улучшения в своей повседневной жизни. Несмотря на то, что международная динамика имеет большое значение, местные приоритеты и стремление к эффективному управлению находят большой отклик среди жителей Соломоновых Островов.