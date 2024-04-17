США и ЕС готовятся ввести дополнительные санкции против Ирана после его атаки на Израиль. Израиль призывает более 30 стран к санкциям против иранской ракетной программы. Лидеры мира призывают к деэскалации напряженности в регионе.

Соединенные Штаты и Европейский союз рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Ирана в ответ на его недавнюю атаку на Израиль.

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что дальнейших действий против Ирана можно ожидать "в ближайшие дни", а глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель сообщил, что блок активно работает над введением санкций.

Израиль выступает за то, чтобы его союзники ввели санкции, направленные именно против ракетной программы Тегерана. Срок действия санкций ООН в отношении ракетной программы Ирана истек в октябре, но некоторые страны, включая США, ЕС и Великобританию, сохранили и расширили санкции самостоятельно.

Недавняя атака Ирана, в которой участвовало более 300 ракет и беспилотников, выпущенных из нескольких стран, побудила Израиль предпринять дипломатические усилия, призвав более 30 стран ввести санкции против ракетного потенциала Ирана.

В то время как США уже классифицировали КСИР как террористическую организацию, Великобритания этого не сделала. Официальные лица США и ЕС заявили о своем намерении продолжать давление на Иран: Йеллен упомянула о возможных санкциях на экспорт иранской нефти, а Салливан заявил, что новые санкции будут направлены на иранские ракетные программы и программы беспилотников, а также на Революционную гвардию и министерство обороны Ирана.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал перспективу расширения санкций против Ирана, выразив признательность за растущую международную поддержку в этом вопросе. Мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака, подчеркнули важность деэскалации напряженности в регионе во избежание дальнейших конфликтов.

Иран заявил, что считает вопрос закрытым, если Израиль не предпримет дальнейших действий, а президент Эбрахим Раиси предупредил о серьезных последствиях любых действий, которые будут восприняты как противоречащие интересам Ирана. Россия, союзник Ирана, также призвала к сдержанности, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе.