Компания Tesla планирует уволить более 10% своих сотрудников по всему миру, чтобы рационализировать операции и готовиться к будущему росту. Решение вызвано пересмотром организационной структуры и несоответствием ожиданиям рынка поставок автомобилей. Акции Tesla снизились на предварительных торгах из-за обеспокоенности инвесторов.

Компания Tesla планирует уволить более 10 % своих сотрудников по всему миру, о чем стало известно из служебной записки Илона Маска, владельца компании-миллиардера. Выразив свое презрение к подобным действиям, Маск подчеркнул необходимость рационализации операций для стимулирования инноваций и готовности к будущему росту.

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Решение было принято на фоне всестороннего пересмотра организационной структуры Tesla с целью обеспечения эффективности и готовности к следующему этапу расширения. Сокращение численности персонала по всему миру рассматривается как средство поддержания гибкости и готовности к росту в предстоящих циклах.

Объявление совпало с уходом таких ключевых руководителей, как Эндрю Баглино и Рохан Патель, что сигнализирует о возможных проблемах на пути роста Tesla. Баглино, который занимал должность старшего вице-президента Tesla по силовым агрегатам и энергетическим разработкам, назвал "никогда не унывающий настрой и задиристость" команды Tesla определяющими характеристиками культуры компании.

Аналитики рассматривают увольнения как реакцию на сокращение расходов на фоне инвестиций в новые модели и искусственный интеллект. Медленное обновление модельного ряда автомобилей Tesla в сочетании с давлением со стороны развивающегося китайского рынка электромобилей способствовало недавним проблемам компании.

Квартальный отчет о прибыли компании ожидается в конце этого месяца, после того как в первом квартале поставки автомобилей снизились ниже ожиданий рынка. Несмотря на эти проблемы, Маск остается верен миссии Tesla - сделать недорогие электромобили доступными для широких масс, опровергая сообщения об отказе от планов по созданию недорогого автомобиля.

Акции Tesla немного снизились на предварительных торгах, что отражает обеспокоенность инвесторов результатами деятельности компании на фоне меняющегося ландшафта рынка EV.