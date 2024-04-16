Недавняя атака Ирана и конфликт в Газе привели к усилению давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с серьезным давлением, особенно после трагической гибели в Газе 1 апреля семи гуманитарных работников из организации World Central Kitchen.

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Этот инцидент, наряду с нападением Израиля на иранский дипломатический комплекс в Дамаске в тот же день, еще больше обострил отношения. США во главе с президентом Джо Байденом выразили возмущение инцидентом и потребовали от Израиля значительных уступок, включая увеличение гуманитарной помощи и открытие пограничных переходов.



Давление на Нетаньяху также оказывали ультранационалистические фракции в израильском парламенте, которые выступали против наводнения Газы гуманитарной помощью и вместо этого видели возможность для переселения евреев на эту территорию. Несмотря на обещания Нетаньяху изменить ситуацию, прогресс был медленным.



Ситуация еще больше обострилась, когда США намекнули на возможность выдвижения условий в отношении военной помощи Израилю, ссылаясь на тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе. Однако последующая прямая атака Ирана на Израиль изменила ход событий. Продемонстрировав удивительное военное сотрудничество, США и западные союзники оказали Израилю помощь в отражении иранской атаки, что привело к выражению солидарности.



Несмотря на это, давление на Нетаньяху сохраняется, а президент Байден призывает Израиль объявить о победе и воздержаться от ответных действий. Однако глубоко укоренившиеся в Израиле убеждения в необходимости отвечать на нападения подавляющей силой в сочетании с его отношением к Ирану как к серьезной угрозе усложняют ситуацию.



По мере того как напряженность продолжает нарастать, возникает риск более масштабного конфликта. Следующие шаги Израиля, особенно в отношении потенциального возмездия Ирану, могут иметь значительные последствия, еще больше усугубляя и без того нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке.