США желают предотвратить эскалацию и избежать втягивания в более широкий конфликт.

Белый дом предупредил Израиль, что США не будут наносить ответные удары по Ирану, по словам высокопоставленных чиновников администрации.

За ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет, в ответ на удар по его консульству в Сирии, нанесенный 1 апреля. Однако подавляющее большинство этих вооружений было перехвачено израильскими, американскими и союзными силами до того, как они достигли своих целей.

По сообщениям, президент Джо Байден посоветовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху тщательно продумать ответные меры. Высокопоставленный представитель администрации подчеркнул, что Израиль, как оказалось, одержал верх в этом обмене, поскольку подавляющее большинство иранских снарядов было перехвачено, что продемонстрировало израильское военное превосходство.



Хотя США оказали поддержку в предотвращении атак, они заявили Израилю и Ирану о своем желании предотвратить дальнейшую эскалацию и избежать втягивания в более широкий конфликт. Эта позиция вызвала критику со стороны некоторых американских законодателей и бывших чиновников, которые выступают за более жесткий ответ.



После удара в Конгрессе вновь разгорелись дискуссии о военной помощи Израилю, сторонники которой подчеркивают ее важность для региональной стабильности и интересов национальной безопасности США.