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AKXALA
Израиль приведен в состояние повышенной готовности после беспрецедентного нападения Ирана
Иран совершил нападение на Израиль, нанося значительный удар. США осудили нападение и выразили свою поддержку Израилю. Иран заявил о возможном более масштабном ответе в случае дальнейших действий Израиля.

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Иран нанес значительный удар по Израилю, что стало первым прямым нападением на израильскую территорию со стороны Ирана. 

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Израильские военные при содействии других стран, включая США, перехватили более 300 ракет и беспилотников, в основном за пределами воздушного пространства Израиля. Несмотря на массовость, ущерб был минимальным.

Президент США Джо Байден решительно осудил нападение, подтвердив приверженность Америки безопасности Израиля. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за нападение, сославшись на месть за предыдущие инциденты, включая удар по консульству Ирана в Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал принять ответные меры, подчеркнув при этом необходимость проявлять бдительность. Великобритания также осудила действия Ирана, пообещав поддержать безопасность Израиля.

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил эскалацию и призвал к немедленному прекращению боевых действий, предупредив о разрушительных последствиях дальнейшего конфликта. Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание, чтобы разобраться в ситуации.

Начальник штаба вооруженных сил Ирана заявил о более масштабном ответе в случае ответных действий Израиля, подчеркнув, что США были предостережены от поддержки израильского ответа.

#израиль #иран #ближний восток #джо байден
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