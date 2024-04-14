Президент Джо Байден выразил признательность американским войскам за их роль в противодействии атакам Ирана на Израиль. Он подтвердил приверженность безопасности Израиля и объявил о созыве лидеров стран G7 для разработки дипломатического ответа на иранскую агрессию.

Президент США Джо Байден высоко оценил роль американских войск в противодействии недавним атакам беспилотников и ракет Ирана, направленным против Израиля. Байден заявил, что США направили в регион самолеты и военные корабли до начала атаки, и самым решительным образом осудил нападение.







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По сообщениям, Израиль заявил, что Иран запустил множество беспилотников и ракет в сторону своей территории, что стало первой прямой атакой Ирана на израильскую землю. Израиль утверждает, что большинство снарядов было перехвачено, но некоторым удалось поразить цели, в том числе базу ЦАХАЛа, в результате чего был ранен как минимум один человек.

Байден подтвердил непоколебимую приверженность Америки безопасности Израиля во время разговора с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, высоко оценив способность Израиля защищаться от таких беспрецедентных атак.

В ответ на иранскую агрессию Байден объявил о планах созвать лидеров стран G7 для координации единого дипломатического ответа. Он предостерег Иран от нападения на любые активы США и подчеркнул бдительность Америки перед лицом любых угроз.



Президент прервал свой визит в Делавэр, чтобы вернуться в Белый дом для проведения брифингов с представителями национальной безопасности перед атакой. США вместе со своими союзниками, такими как Великобритания, активно участвуют в противодействии угрозам, исходящим от агрессии Ирана. Сообщается, что республиканцы в Палате представителей разрабатывают законопроект о предоставлении дополнительной помощи Израилю и введении санкций против Ирана.



Как американские военные корабли, так и Королевские ВВС Великобритании сыграли свою роль в перехвате ракет, направлявшихся в сторону Израиля. Великобритания направила дополнительные ресурсы для оказания помощи в обороне региона.



Делегация Ирана в ООН заявила, что считает вопрос исчерпанным, но предупредила о дальнейших ответных мерах, если Израиль или США начнут репрессии. Иранская революционная гвардия выступила с заявлением, в котором предупредила о решительном ответе на любую поддержку или участие в атаках против интересов Ирана.



Различные страны, включая Великобританию, Францию и Канаду, осудили действия Ирана и выразили солидарность с Израилем.