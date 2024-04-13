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AKXALA
Байден предостерегает Иран от нападения на Израиль
Президент США Байден выразил опасения относительно возможной атаки Ирана на Израиль. Израиль готовится к защите, а другие страны предупреждают о рисках путешествий.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что Иран может начать атаку на Израиль в ближайшем будущем. Это заявление прозвучало на фоне возросших опасений по поводу возможного возмездия Ирана за недавний авиаудар, в результате которого погибли ключевые иранские военные деятели.

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Хотя Израиль официально не признал факт нанесения авиаудара по иранскому консульству в Сирии, его широко подозревают в том, что он несет за это ответственность. Американские разведывательные источники предупреждали, что нападение на Израиль может быть неминуемым.

Занимая твердую позицию, Израиль заявил о своей готовности защитить себя, а президент Байден выступил с суровым предупреждением в адрес Ирана, подчеркнув приверженность Америки защите Израиля и заявив, что любая иранская агрессия не будет иметь успеха.

Иран известен своей поддержкой ХАМАС и других региональных прокси, таких как "Хезболла", которые уже давно ведут боевые действия против Израиля. Недавно "Хезболла" запустила серию ракет и взрывных беспилотников из Ливана в сторону Израиля, хотя сообщений о жертвах не поступало, и другие группировки, по-видимому, не были причастны к этому.

На фоне этих событий несколько стран, включая США, Великобританию, Индию и Австралию, выпустили рекомендации по путешествиям, предостерегая от поездок в Израиль. Германия посоветовала своим гражданам эвакуироваться из Ирана.

Государственный департамент США также ввел ограничения на поездки своих дипломатических сотрудников и членов их семей в Израиль, ограничив их городами Тель-Авив, Иерусалим и Беершеба.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собрал свой военный кабинет в свете этих предупреждений. Несмотря на нависшую угрозу, некоторые израильские граждане, например Даниэль Косман из Иерусалима, выражают отсутствие страха, указывая на нормальную жизнь, продолжающуюся вокруг них.

Израильское правительство не выпустило новых инструкций для своих граждан, сохранив существующие рекомендации по готовности к чрезвычайным ситуациям. Однако, судя по сообщениям, местные власти готовятся к возможности нападения, в том числе оценивают состояние общественных убежищ.

В ответ на потенциальную угрозу со стороны Ирана израильские военные приняли меры предосторожности: отменили отпуска для военнослужащих, усилили противовоздушную оборону и активизировали резервистов.

Ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске, нанесенный 1 апреля и унесший жизни тринадцати человек, включая высокопоставленных иранских военных, не был прокомментирован Израилем, хотя в основном считается, что именно он организовал этот удар.

Международные дипломатические усилия направлены на то, чтобы удержать Иран от начала военных действий против Израиля, поскольку есть опасения, что такие действия могут привести к разжиганию более широкого конфликта в регионе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министрами иностранных дел Китая, Саудовской Аравии и Турции, призвав их оказать влияние на Иран.

После переговоров с командующим Центральным командованием США министр обороны Израиля Йоав Галлант подчеркнул укрепление союза между США и Израилем перед лицом иранских угроз и заверил в готовности к ответу.

Продолжающийся конфликт в Газе разгорелся после нападений ХАМАС на израильские поселения, приведших к значительным жертвам среди мирного населения и заложников. Ответные меры Израиля в Газе привели к значительному числу погибших, о чем сообщает министерство здравоохранения, управляемое ХАМАС.

Противостояние вылилось в частые стычки с "Хезболлой" и попытки поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Йемене нанести удар по интересам Израиля и США. Кроме того, движение Хути в Йемене атаковало морское сообщение в Красном море, что вызвало военный ответ со стороны США и Великобритании.


#сша #израиль #иран #джо байден
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CNN: США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток из-за угрозы «удара возмездия» Ирана
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