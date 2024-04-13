Оружие обладает высокой точностью и может быть развернуто к 2027 году.

Министр обороны Великобритании заявил, что мощное лазерное оружие, известное как DragonFire, может быть развернуто на Украине для борьбы с российскими беспилотниками. Грант Шаппс считает, что это может существенно повлиять на текущий конфликт в Европе. Система DragonFire, которая успешно прошла испытания против воздушной цели ранее в январе, должна быть развернута к 2027 году. Это более ранний срок по сравнению с первоначальным сроком в 2032 году, благодаря новым реформам, направленным на ускорение процесса закупок военной техники.

Шаппс выразил желание еще больше ускорить производство, предположив, что оружие не должно быть безупречным, чтобы украинские войска могли им воспользоваться. Министерство обороны (МО) признает срочность в связи с развивающимися угрозами безопасности и намерено развернуть систему на функциональном уровне, а затем продолжить ее разработку в полевых условиях.

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МО и промышленность совместно инвестировали 100 миллионов фунтов стерлингов в систему DragonFire, которая отличается удивительной точностью и способна поразить цель размером с монету в 1 фунт стерлингов с расстояния в один километр. Испытания системы в Шотландии ознаменовали значительный прогресс в интеграции оружия с лазерным наведением энергии (LDEW) на военную службу.

Лазеры - это экономически эффективное решение с теоретически неограниченным боезапасом при условии наличия постоянного источника энергии. Однако их ограничение заключается в том, что в отличие от традиционных ракет, они требуют прямой видимости цели.

Хотя США уже много лет экспериментируют с оружием направленной энергии, цель Великобритании ввести его в строй к 2027 году остается амбициозной, поскольку лазеры еще не прошли боевые испытания. В настоящее время военно-морские силы США продолжают полагаться на обычные ракеты для защиты от беспилотников.

Возможность развертывания британских лазерных систем на Украине рассматривается с оптимизмом, учитывая, что Украина остро нуждается в проверенных мобильных системах ПВО. Продолжающиеся атаки на украинскую электросеть со стороны России представляют собой проблему для лазерных систем, которые зависят от стабильного электроснабжения.

Лазерные системы LDEW работают за счет излучения концентрированного луча света, который проникает в цель со скоростью света. Они эффективны против любой видимой цели в пределах досягаемости, хотя конкретные данные о радиусе действия системы DragonFire остаются конфиденциальными.

Следует отметить экономическую эффективность LDEW, поскольку ракеты зачастую стоят значительно дороже беспилотников, для уничтожения которых они предназначены. По оценкам МО, работа системы DragonFire в течение десяти секунд стоит примерно столько же, сколько работа обогревателя в течение часа, а стоимость каждого выстрела составляет менее 10 фунтов стерлингов.