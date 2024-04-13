Белый дом выразил обеспокоенность возможным ударом Ирана по Израилю, в то время как США и Израиль подтвердили свою готовность к действиям. Международные усилия предпринимаются для предотвращения конфликта и влияния на Иран.

Белый дом выразил обеспокоенность по поводу возможного удара Ирана по Израилю, назвав его "серьезной и достоверной" угрозой. Это происходит на фоне эскалации напряженности после гибели высокопоставленных иранских офицеров в результате авиаудара, нанесенного почти две недели назад.

Американские официальные лица предупредили о возможности неминуемого крупномасштабного нападения на Израиль. В ответ Израиль подтвердил свою готовность как к оборонительным, так и к наступательным действиям.

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, признал угрозу со стороны Ирана, отметив, что США внимательно следят за ситуацией и ведут постоянные переговоры с Израилем, чтобы обеспечить его обороноспособность.

Известно, что Иран поддерживает ХАМАС и других региональных прокси, включая "Хезболлу", которые уже не раз совершали нападения на Израиль. Недавно "Хезболла" взяла на себя ответственность за обстрел Израиля ракетами с территории Ливана, хотя о жертвах не сообщалось.



Несмотря на недавние ракетные обстрелы, официальный представитель США уточнил, что они не связаны с ожидаемым иранским возмездием.



На фоне этих событий президент Джо Байден заверил Израиль в непоколебимой поддержке Америки. В связи с этим несколько стран, включая США, Великобританию, Индию и Австралию, рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль, а Государственный департамент США ограничил передвижение своего дипломатического персонала по стране.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военный кабинет в качестве меры предосторожности, а израильские военные приняли меры по повышению готовности, отменив отпуска, укрепив противовоздушную оборону и мобилизовав резервистов.



Несмотря на повышенный уровень тревоги, многие израильтяне не теряют самообладания, примером чему может служить заявление Даниэля Космана в Иерусалиме.



Израильское правительство не издавало новых распоряжений для своих граждан, помимо стандартных советов по готовности к чрезвычайным ситуациям. Однако, судя по сообщениям, местные власти оценивают готовность общественных убежищ в преддверии возможных атак.



Ракетный удар, нанесенный 1 апреля по иранскому консульству в Дамаске и приведший к гибели нескольких иранских военных, официально не был приписан Израилю, хотя многие считают, что именно он несет за него ответственность.



В настоящее время предпринимаются международные усилия по предотвращению иранского наступления на Израиль, а госсекретарь США Энтони Блинкен общается с министрами иностранных дел различных стран, чтобы использовать их влияние на Иран.



Нетаньяху заверил, что Израиль обладает всем необходимым для обеспечения своей безопасности, а министр обороны Израиля Йоав Галлант подчеркнул, что союз с США укрепляется перед лицом иранских угроз.



Продолжающийся конфликт в Газе был спровоцирован нападениями ХАМАС на израильские поселения, что привело к значительным жертвам и захвату заложников. Насилие переросло в частые перестрелки с "Хезболлой" и попытки поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Йемене нанести удары по целям Израиля и США.



Движение Хути в Йемене также атаковало морские суда в Красном море, что вызвало военный ответ со стороны США и Великобритании.