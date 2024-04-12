США ограничили передвижение своих сотрудников в Израиле из-за угрозы со стороны Ирана после нападения на иранское консульство. Великобритания также призвала к сдержанности и предотвращению эскалации. Иран поддерживает ХАМАС и другие группировки, которые нападают на Израиль.

В ответ на потенциальные угрозы со стороны Ирана Соединенные Штаты ввели ограничения на поездки своих сотрудников в Израиль, ограничив их передвижение районами Иерусалима, Тель-Авива и Беершебы. Это решение было принято после того, как Иран пообещал принять ответные меры после нападения на его консульство в Сирии, которое он приписывает Израилю и которое привело к 13 жертвам.

Министр иностранных дел Великобритании лорд Кэмерон обратился к своему иранскому коллеге с призывом проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации ситуации. Хотя Израиль официально не взял на себя ответственность за нападение на консульство, широко распространено мнение, что именно он его организовал.

Известно, что Иран поддерживает ХАМАС, палестинскую группировку, ведущую конфликт с Израилем в секторе Газа, и несколько других прокси-групп в регионе, включая ливанскую "Хезболлу", которая часто совершает нападения на Израиль. Среди погибших в результате нападения на консульство были высокопоставленные военные, в том числе старший командир элитных иранских сил "Кудс", действующих в Сирии и Ливане.



Инцидент произошел на фоне продолжающихся дипломатических усилий по предотвращению распространения конфликта в Газе на весь регион. Президент США Джо Байден, выступая в среду, предупредил об угрозах Ирана совершить "серьезную атаку" и подтвердил неизменную поддержку Израиля со стороны США.



Эрик Курилла, командующий операциями США на Ближнем Востоке, посетил Израиль, чтобы обсудить с официальными лицами угрозы безопасности. Пентагон заявил, что этот визит был запланирован заранее, но был ускорен в связи с последними событиями.



После беседы с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахианом лорд Кэмерон подчеркнул важность предотвращения втягивания Ближнего Востока в более масштабный конфликт. Он выразил глубокую озабоченность тем, что недопонимание может привести к дальнейшему насилию.



Госсекретарь США Энтони Блинкен поддерживает контакты с министрами иностранных дел Китая, Саудовской Аравии и Турции, утверждая, что дальнейшая эскалация не отвечает ничьим интересам.



Форма возможного ответного удара со стороны Ирана остается неясной, как и то, будет ли он осуществлен непосредственно Ираном или через одного из его посредников. Иранский чиновник предупредил, что израильские посольства больше не в безопасности, намекая на возможную цель.



Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил своему американскому коллеге, что любое прямое нападение Ирана на израильскую территорию потребует соответствующего ответа со стороны Израиля. Отвечая на вопрос об ограничениях на поездки, представитель Госдепартамента Мэтью Миллер отказался сообщить о конкретных оценках, стоящих за ними, но подтвердил, что ситуация с угрозами на Ближнем Востоке и, в частности, в Израиле тщательно отслеживается.



Министерство иностранных дел Великобритании обновило свои рекомендации по поездкам в Израиль, отметив, что израильское правительство предупредило о возможности нападения со стороны Ирана, которое может привести к более широкой эскалации.



После нападения на Израиль под руководством ХАМАС 7 октября Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало воздержаться от поездок в значительные районы Израиля и на оккупированные палестинские территории. В связи с этими событиями немецкая авиакомпания Lufthansa продлила приостановку полетов в Тегеран, столицу Ирана, до субботы.



В октябрьском теракте участвовали боевики, проникшие в Израиль из сектора Газа, в результате чего погибли 1200 человек и более 250 стали заложниками. Израиль сообщает, что из 130 заложников, все еще находящихся в Газе, по меньшей мере 34 погибли.



Последующее наступление Израиля на Газу привело к гибели более 33 000 человек, большинство из которых, по данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАС, были мирными жителями.