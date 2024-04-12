Илон Маск собирается посетить Индию для встречи с премьер-министром Моди и обсудить планы по инвестициям и запуску производства в стране.

Илон Маск, генеральный директор компании Tesla, сообщил на своей социальной медиаплатформе X, что планирует посетить Индию для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди, хотя и не уточнил дату.

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Ожидается, что в ближайшем будущем Маск раскроет значительные инвестиционные планы в Индии.

Только в прошлом месяце Индия снизила налог на импорт электромобилей (EV) для международных автопроизводителей, которые обязуются инвестировать $500 млн (£399 млн) и наладить местное производство в течение трех лет.

В 2021 году Маск заявил, что высокие импортные пошлины в Индии мешают Tesla представлять свои автомобили в самой быстрорастущей крупной экономике мира.

В сообщении, опубликованном в среду, Маск сказал: "С нетерпением жду встречи с премьер-министром Нарендрой Моди в Индии!".

Высокопоставленный представитель индийского правительства сообщил BBC, что встреча запланирована на последнюю неделю апреля и пройдет в официальной резиденции господина Моди в Нью-Дели. Предполагается, что ключевой частью переговоров станет обсуждение планов Tesla по запуску производства в Индии. Компания Tesla пока не ответила на запрос BBC о комментарии.

Визит Маска совпадает с началом длительных шестинедельных выборов в Индии, которые состоятся 19 апреля. По многочисленным прогнозам, индуистско-националистическая Бхаратия Джаната Парти (БДП) г-на Моди получит третий срок у власти.

Объявление об инвестициях Tesla во время выборов укрепит репутацию Моди как лидера, поддерживающего бизнес, который поощряет иностранные компании к созданию производственных мощностей в Индии и созданию рабочих мест.