Президент США Джо Байден не согласен с действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа и подчеркнул важность обеспечения доступа к гуманитарной помощи для этого региона.

Президент США Джо Байден выразил несогласие с действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в отношении ситуации в секторе Газа, заявив, что, по его мнению, Нетаньяху совершает "ошибку".

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В своем интервью Байден подчеркнул важность обеспечения доступа к продовольствию и медикаментам для Газы в течение следующих шести-восьми недель. Он призвал Израиль соблюдать режим прекращения огня и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи.



Высказывания Байдена прозвучали после того, как в результате ударов израильских военных погибли семь работников гуманитарной организации World Central Kitchen. Президент осудил "возмутительные" нападения беспилотников на машины с гуманитарной помощью. Позднее Израиль признал "серьезные ошибки" при нанесении ударов и уволил двух старших офицеров после проведенного расследования.



В то время как Байден призвал к прекращению огня и расширению доступа к помощи, Израиль объявил о планах открыть пропускной пункт на севере Газы и глубоководный порт, чтобы облегчить доставку помощи. Однако детали реализации этих мер пока не уточняются.



Президент США столкнулся с давлением внутри страны в связи с израильско-палестинским конфликтом, что привело к ужесточению его риторики, особенно в отношении Нетаньяху. Несмотря на это, военная поддержка Израиля со стороны США не прекращается.



Конфликт между Израилем и ХАМАС начался с нападения ХАМАС на южные пограничные поселения Израиля, что привело к жертвам и заложникам. Ситуация остается сложной, и в настоящее время предпринимаются усилия по решению гуманитарных проблем и достижению прочного прекращения огня.