Компания Apple сократила более 600 рабочих мест, преимущественно в подразделении по созданию беспилотного электромобиля. Это связано с перенаправлением фокуса на искусственный интеллект и новые области.

Компания Apple сократила более 600 рабочих мест, якобы в связи с отказом от планов по созданию самоуправляемого автомобиля.

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Как сообщает Bloomberg, большинство из этих сокращений приходятся на калифорнийское подразделение, которое занималось заброшенным проектом по созданию беспилотного электромобиля. 28 марта в департамент занятости штата поступило уведомление о том, что 614 сотрудников будут уволены в мае. С Apple связались для получения ответа по этому вопросу.



В отличие от других компаний технологической отрасли, которые провели значительные увольнения на фоне пандемии, Apple в целом избегает подобных действий, а генеральный директор Тим Кук ранее заявлял, что увольнения будут крайней мерой.

Тем не менее, по сравнению со своими конкурентами, технологический гигант пережил меньше увольнений, несмотря на то, что в 2024 году в отрасли было сокращено более 50 000 рабочих мест, согласно данным трекера увольнений layoffs.fyi.

Apple, штат которой насчитывает около 161 000 человек, остается самой дорогой компанией в мире, но отраслевой аналитик Паоло Пескаторе считает, что ни одна компания не застрахована от сокращения рабочих мест, объясняя увольнения Apple смещением стратегического фокуса в сторону новых областей, таких как искусственный интеллект, а не потребностями в эффективности.

Сообщения о том, что Apple прекращает свой проект по созданию беспилотных электромобилей, появились в феврале, хотя компания никогда официально не признавала его существование. Сообщалось, что проект, предполагающий значительные инвестиции в исследования и разработки для создания полностью автономного автомобиля, находится на расстоянии нескольких лет от реализации.

После прекращения проекта Apple предположила, что многие из ее команды, состоящей из 2 000 сотрудников, занимающихся электромобилями, перейдут на работу, связанную с искусственным интеллектом. Кроме того, отдельное заявление в отчете о рабочих местах в Калифорнии показало, что в январе Apple уволила 121 сотрудника из своего офиса в Сан-Диего. По имеющимся данным, эта команда занималась проектами по созданию искусственного интеллекта, и ей было рекомендовано переехать в Остин, штат Техас.