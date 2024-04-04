Белый дом и НАСА разрабатывают лунное координированное время (LTC) из-за разницы во времени на Луне и Земле. Это поможет синхронизировать работу космических аппаратов и улучшить исследование Луны. Европейское космическое агентство также работает над своей системой времени для Луны.

Белый дом предложил НАСА разработать новый лунный часовой пояс под названием "Лунное координированное время" (LTC) из-за разницы во времени, вызванной гравитационным полем Луны, где время движется немного быстрее, чем на Земле - на 58,7 микросекунды каждый день. Это расхождение, хотя и кажется незначительным, может создавать значительные проблемы при синхронизации работы космических аппаратов.

Цель LTC - обеспечить лучшую координацию национальных и частных усилий по исследованию Луны. Профессор Кэтрин Хейманс, Королевский астроном Шотландии, объяснила, что разница в силе гравитации влияет на восприятие времени в разных точках Вселенной. Например, на Луне, где гравитация слабее, время течет немного по-другому.

В настоящее время на Земле время измеряется с помощью атомных часов, но если поместить их на Луну, то за 50 лет из-за гравитационной разницы они будут идти примерно на одну секунду быстрее. Поэтому логично разработать отдельную систему времени для Луны, как заявил Кевин Коггинс, ответственный за связь и навигацию НАСА.



В то время как НАСА возглавляет эту инициативу, Европейское космическое агентство также работает над собственной системой лунного времени. Потребуется международный консенсус и координация, подобно координации времени на Земле, за которой следит Международное бюро мер и весов.



Предполагается, что LTC будет введена в действие к 2026 году, что совпадет с запланированной миссией Artemis-3 к южному полюсу Луны. Точный хронометраж крайне важен для этой и других миссий, поскольку ошибки могут привести к выходу космических аппаратов на неправильные орбиты. Без согласованного хронометража могут возникнуть проблемы с передачей данных и связью между космическими аппаратами, спутниками и Землей.