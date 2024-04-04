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AKXALA
Девонский университет разрабатывает искусственный интеллект для обнаружения азиатских шершней
Исследователи из Эксетерского университета создали систему VespAI на базе искусственного интеллекта, которая обнаруживает инвазивных азиатских шершней с высокой точностью. Система помогает снизить воздействие на окружающую среду и облегчает их отслеживание и уничтожение.

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Исследователи из Эксетерского университета разработали систему искусственного интеллекта (ИИ) под названием VespAI для обнаружения инвазивных азиатских шершней, сообщает университет. Эта автоматизированная система, созданная исследователями университета, использует станцию мониторинга для привлечения шершней и получения стандартных изображений.

Система VespAI может похвастаться "почти идеальной точностью" при идентификации видов, утверждают в университете. Испытания системы были проведены на Нормандских островах и дали "обнадеживающие" результаты.

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Доктор Томас О'Ши-Уэллер, сотрудник Института окружающей среды и устойчивого развития в кампусе Пенрин в Эксетере, подчеркнул, что его цель - разработать "экономически эффективное и универсальное" решение, которое могли бы использовать различные заинтересованные стороны, от правительств до индивидуальных пчеловодов.

В университете подчеркнули, что VespAI использует компактный процессор и остается неактивным до тех пор, пока его датчики не обнаружат насекомое размером с шершня. После обнаружения алгоритм искусственного интеллекта анализирует изображение, чтобы определить, изображен ли на нем азиатский шершень или европейский. Если идентифицирован азиатский шершень, пользователю отправляется уведомление с изображением для подтверждения.

В 2023 году в Великобритании было зафиксировано "рекордное количество" случаев появления азиатских шершней, представляющих угрозу для медоносных пчел и биоразнообразия. Доктор Питер Кеннеди, разработавший систему, подчеркнул необходимость "бдительного, точного и автоматизированного наблюдения", чтобы решить проблему неправильной идентификации, с которой обычно сталкиваются в сообщениях о наблюдениях.

Система VespAI призвана уменьшить воздействие на окружающую среду, связанное с отловом нецелевых насекомых, а также облегчить отслеживание и уничтожение живых шершней, возвращающихся в свои гнезда.

Университет отметил высокую точность VespAI и его способность эффективно отличать азиатских шершней от других видов. В исследовательском проекте участвовали биологи и специалисты по обработке данных из различных институтов Эксетерского университета.

#искусственный интеллект #vespai #эксетерский универ
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