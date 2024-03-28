Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил свой первый электромобиль SU7 с ценой ниже 500 000 юаней. Компания стремится использовать синергию между своей экосистемой и автомобильным бизнесом.

Xiaomi, известный китайский производитель смартфонов, готовится к дебюту своего первого электромобиля (EV) и началу приема заказов в четверг.

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Генеральный директор Лэй Цзюнь объявил, что цена Speed Ultra 7 (SU7) будет ниже 500 000 юаней ($69 186; £54 836), что позволит Xiaomi конкурировать с такими известными соперниками, как Tesla и BYD.



Выходя на рынок электромобилей на фоне глобального спада продаж, Xiaomi стремится использовать существующую клиентскую базу, предлагая SU7 с общей операционной системой для всей линейки своих устройств. Поскольку Xiaomi занимает третью по величине долю мирового рынка смартфонов, компания рассчитывает на синергию между своей технологической экосистемой и новым предприятием в сфере электромобилей.



SU7, о котором Xiaomi рассказывала с прошлого года, вызвал сравнения с высокопроизводительными моделями Porsche, такими как Taycan и Panamera. Автомобиль будет производиться дочерней компанией государственной BAIC Group в Пекине на заводе, способном выпускать до 200 000 единиц в год.

Билл Руссо из Automobility считает выход Xiaomi в автомобильный сектор свидетельством уверенности бренда в своей значимости на китайском рынке, противопоставляя его недавнему решению Apple приостановить свои планы по выпуску EV. Xiaomi обязалась инвестировать $10 миллиардов в течение следующего десятилетия в свое автомобильное подразделение, что свидетельствует о ее долгосрочной приверженности этому сектору.



Запуск EV Xiaomi происходит на фоне ценовой борьбы на китайском рынке EV, когда Tesla и местные конкуренты снижают цены, чтобы оставаться конкурентоспособными. В то время как Tesla в ближайшее время должна представить данные о поставках за первый квартал 2024 года, другие игроки, такие как BYD и Nio, демонстрируют различные траектории роста на фоне экономических колебаний.



Правительства по всему миру также принимают меры по защите национальной индустрии EV. Например, Китай инициировал разбирательство в ВТО против США в связи с предполагаемыми субсидиями, а ЕС расследует возможные китайские субсидии, способствующие занижению цен на европейские модели EV.