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AKXALA
ЕС проведет расследование в отношении Apple, Meta* и Google
ЕС начал расследование крупнейших технологических гигантов, включая Meta*, Apple и Google, из-за нарушений Закона о цифровых рынках.

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Европейский союз (ЕС) начал расследование в отношении крупнейших технологических гигантов, включая Meta*, Apple и Alphabet (владелец Google), в связи с возможными нарушениями Закона о цифровых рынках (DMA), введенного в 2022 году.

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Если эти компании будут признаны виновными в нарушении правил, им грозят значительные штрафы, достигающие 10% от их годового оборота. Маргрете Вестагер, глава антимонопольного ведомства ЕС, и Тьерри Бретон, глава отрасли, объявили об этих расследованиях в понедельник.

Хотя под обязательства DMA подпадают всего шесть компаний, они являются крупнейшими в мире технологическими фирмами: Alphabet, Apple, Meta*, Amazon, Microsoft и ByteDance. Примечательно, что ни одна из этих компаний не базируется в Европе: штаб-квартиры пяти компаний находятся в США, а ByteDance - в Пекине.

Эти расследования последовали вскоре после того, как компании представили отчеты о соблюдении нормативных требований, в которых говорится о проблемах, возникших всего через две недели после их представления.

Этот шаг ЕС последовал после того, как Apple была оштрафована на 1,8 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства в секторе потоковой передачи музыки, а также после того, как США подали против Apple знаковый иск, обвинив ее в монополизации рынка смартфонов.

И Apple, и Meta* выразили готовность конструктивно взаимодействовать с расследованиями. Apple подчеркнула, что соблюдает Закон о цифровых рынках и обеспечивает защиту конфиденциальности и безопасности пользователей ЕС. Meta* защищала использование моделей подписки в качестве альтернативы рекламе, утверждая, что это соответствует нормативным обязательствам.

Alphabet пока никак не прокомментировала расследование.

Расследования будут посвящены нескольким потенциальным нарушениям, включая ограничения на общение с приложениями и заключение контрактов, ограничение выбора пользователей, недобросовестную практику использования данных компанией Meta* и преференциальное отношение к собственным продуктам Google в результатах поиска.

Эти расследования ориентированы на потребителей и имеют значительные последствия для миллиардов пользователей по всему миру. Цель ЕС - обеспечить открытость и конкурентность цифровых рынков в Европе. Ожидается, что расследования займут около 12 месяцев.

На оперативность действий ЕС также могут повлиять предстоящие выборы в Европарламент в июне 2024 года, которые станут сигналом к решительной позиции по регулированию деятельности технологических гигантов. Однако ожидается, что судебные баталии будут напряженными.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

#apple #google #европа #meta
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