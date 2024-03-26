Гендиректор Boeing Дэйв Калхун и глава подразделения Стэн Дил покидают компанию на фоне обеспокоенности по поводу соблюдения правил безопасности.

Генеральный директор Boeing Дэйв Калхун покинет свой пост до конца года на фоне растущей обеспокоенности по поводу соблюдения правил безопасности в компании. Кроме того, глава подразделения коммерческих авиалиний Стэн Дил немедленно уйдет в отставку, а председатель совета директоров Ларри Келлнер не будет добиваться переизбрания.

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Компания оказалась под пристальным вниманием после январского инцидента, когда неиспользуемая дверь отсоединилась от самолета Boeing 737 Max вскоре после взлета. Несмотря на то, что никто не пострадал, этот инцидент заставил вновь обратить внимание на стандарты безопасности и контроля качества Boeing.

Аналитики считают, что смена руководства назрела, ссылаясь на глубинные проблемы в корпоративной культуре Boeing, для решения которых необходимы свежие взгляды. Калхун занял пост генерального директора в 2020 году после ухода предыдущего генерального директора Денниса Мюленбурга после двух смертельных катастроф с участием самолета 737 Max.

Несмотря на обещания Кэлхуна укрепить культуру безопасности Boeing, недавний инцидент с авиакомпанией Alaska Airlines вызвал новые опасения. Расследование показало, что отрыв двери произошел из-за отсутствия болтов.

Теперь Boeing грозит уголовное расследование и судебные иски от пострадавших пассажиров. Калхун признал серьезность ситуации, подчеркнув необходимость прозрачности и смирения в ответ на инцидент.

Проблемы компании выходят за рамки этого конкретного инцидента. Недавние аудиторские проверки выявили случаи несоблюдения требований контроля качества производства, что свидетельствует о более широких системных проблемах. В отчете экспертной группы подчеркивается отсутствие связи между высшим руководством и рядовыми сотрудниками, в результате чего работники не решаются сообщать о проблемах.

Последствия крушения 737 Max, усугубленные последующими разоблачениями и судебными разбирательствами, нанесли ущерб репутации Boeing. Критики обвиняют компанию в том, что для нее прибыль важнее безопасности.

Изменения в руководстве Boeing происходят на фоне продолжающихся сбоев в туристической отрасли, поскольку компания борется с производственными проблемами. Замедление темпов роста привело к задержкам в поставках самолетов, что сказалось на работе авиакомпаний и потенциально привело к повышению цен на билеты.

В то время как было объявлено об изменениях в руководстве компании, включая уход Калхуна, акции Boeing продемонстрировали скромный рост. В связи со скорой отставкой Стэна Дила его роль займет Стефани Поуп, а Стив Молленкопф, бывший руководитель Qualcomm, заменит Ларри Келлнера на посту председателя совета директоров и возглавит поиск нового генерального директора.