Законопроект на 1,2 триллиона долларов обеспечит федеральные агентства до конца финансового года и охватывает многие сферы: оборону, безопасность, труд, здравоохранение и образование, а также инвестиции в уход за детьми и исследования рака.

В субботу президент Джо Байден подписал закон на сумму 1,2 триллиона долларов, завершив финансирование федеральных агентств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября.

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Палата представителей одобрила законопроект в пятницу, а Сенат - в субботу утром. Этот всеобъемлющий законопроект охватывает основные правительственные операции, включая оборону, внутреннюю безопасность, труд, здравоохранение, образование и многое другое.

В своем заявлении, сделанном в Уилмингтоне, штат Делавэр, Байден назвал законопроект "компромиссом", признав, что ни одна из сторон не достигла всех поставленных целей. Тем не менее, он подчеркнул его преимущества для американского народа, особо отметив инвестиции в уход за детьми, исследования рака и психическое здоровье. В частности, были отмечены положения о безопасности границ, за которые успешно выступала его администрация.

Признавая достигнутый прогресс, Байден призвал Конгресс продолжить работу, призвав Палату представителей принять двухпартийный законопроект о дополнительных мерах по обеспечению национальной безопасности и подчеркнув необходимость двухпартийных реформ в области безопасности границ, согласованных его администрацией.

Принятие этого закона знаменует важную веху на Капитолийском холме, завершая затянувшийся ежегодный процесс выделения ассигнований, отмеченный партийными разногласиями и сменой руководства Палаты представителей после смещения бывшего спикера Кевина Маккарти.

Данный законопроект является второй частью двухэтапного процесса финансирования правительства, который следует за предыдущим пакетом из шести законопроектов, подписанным в начале месяца.