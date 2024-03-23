Чтобы справиться с быстрым ростом и расширением TSMC в 2021 году создала Центр подготовки новичков в Тайчжуне (Тайвань).

В прошлом крупнейший в мире производитель микросхем полагался на простую систему наставничества при обучении новых сотрудников, но три года назад ситуация изменилась из-за глобального дефицита микросхем и усиления геополитической напряженности. Чтобы справиться с быстрым ростом, в 2021 году TSMC создала Центр подготовки новичков в Тайчжуне (Тайвань). Этот центр стал решающим для усилий компании по глобальному расширению.

Осознавая важность скорости в отрасли, где действует закон Мура, TSMC пересмотрела подход к обучению, чтобы эффективно принять на работу десятки тысяч новых инженеров. Центр предлагает интенсивную восьминедельную программу, ориентированную на систематическое обучение и создание прочной основы.

Созданный по образцу заводов по производству микросхем, центр имитирует реальные операции. Инженеры проходят практическое обучение различным процессам, таким как химико-механическая полировка и обработка пластин.



TSMC намерена разместить подготовленных инженеров не только на Тайване, но и на всех своих предприятиях по всему миру. Расширяя свое производственное присутствие в США, Японии и Германии, компания сталкивается с проблемой найма квалифицированных специалистов, особенно в таких специализированных областях, как проектирование и производство интегральных схем.



Помимо нехватки кадров, TSMC приходится преодолевать культурные различия, расширяя свое присутствие в западных странах. Требовательная культура работы компании, характеризующаяся продолжительным рабочим днем и немедленным реагированием на чрезвычайные ситуации, такие как землетрясения, контрастирует с нормами, принятыми в других регионах. Адаптация к различным культурам труда - залог успеха TSMC на мировых рынках.



Несмотря на опасения, что глобальная экспансия может ослабить доминирующее положение Тайваня в сфере полупроводников, TSMC остается верной своим корням и использует возможности за рубежом. Компания считает, что расширение деятельности на мировом рынке повысит узнаваемость Тайваня и позволит ему более эффективно работать в глобальном масштабе.