В Германии арестованы двое подозреваемых в планировании теракта на шведский парламент и являются гражданами Афганистана. Официальные лица связывают их с ИГИЛ и нацелены на предотвращение исламистского терроризма.

Во вторник власти Германии задержали двух человек, подозреваемых в подготовке нападения на шведский парламент с применением огнестрельного оружия. Арест произошел недалеко от Гера, Тюрингия, и подозреваемые опознаны как граждане Афганистана.

Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии, сообщила, что один из арестованных, предположительно, является членом ИГИЛ, а другой - его сторонником. Несмотря на отсутствие сообщений от немецких властей, посольство Афганистана в Берлине выразило готовность оказать помощь и решительно осудило все формы идеологического насилия и терроризма.

Федеральная прокуратура Германии сообщила, что подозреваемые, предположительно, были направлены группировкой ИГИЛ для совершения теракта в качестве мести за осквернение Корана в Швеции и других скандинавских странах. Запланированное нападение было нацелено на полицейских, и подозреваемые пытались приобрести оружие и изучить местные условия Стокгольма для его исполнения.

Кроме того, подозреваемые собрали около €2 000 для финансирования ИГИЛ. Они должны предстать перед Федеральным судом Германии, который примет решение об их предварительном заключении.



Министр Фезер подчеркнул бдительность и приверженность Германии делу борьбы с исламистским терроризмом, подчеркнув, что он по-прежнему представляет угрозу для безопасности.