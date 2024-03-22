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AKXALA
Главный министр Дели Арвинд Кеджривал был арестован по обвинениям в коррупции
Это происходит во время предстоящих выборов и вызывает вопросы о будущем партии AAP.

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Арест главного министра Дели Арвинда Кеджривала по обвинению в коррупции не стал неожиданностью, учитывая продолжающееся расследование обвинений, связанных с алкогольной политикой города. Это событие произошло всего через несколько месяцев после того, как партия Aam Aadmi Party (AAP) провела кампанию, спрашивая жителей, должен ли Кеджривал уйти в отставку или продолжать править из тюрьмы.
Кеджривал, как и другие высокопоставленные члены партии, находится под пристальным вниманием Управления по исполнению законодательства Индии (ED) в связи с обвинениями в коррупции, связанными с отмененной сейчас политикой в отношении алкоголя в Дели. Эта политика предполагала передачу контроля над рынком спиртного от правительства частным продавцам.
Кеджривал решительно отрицает любые правонарушения и критикует расследование ED за отсутствие конкретики и законности в его повестках. Его арест на фоне его предыдущих антикоррупционных кампаний, которые привлекли широкое внимание, особенно значим, учитывая время его проведения - он произошел незадолго до предстоящих всеобщих выборов в Индии, на которых AAP входит в коалицию, противостоящую правящей партии Бхаратия Джаната (BJP).

Несмотря на то, что AAP появилась на рынке сравнительно недавно, она быстро зарекомендовала себя как мощная политическая сила, одержав последовательные победы на выборах в штате Дели с 2013 года и распространив свое влияние на другие штаты, такие как Пенджаб. Кеджривал получил образование инженера-механика и участвовал в деятельности таких общественных организаций, как Parivartan, выступавших за прозрачность работы правительства на основе закона о праве на информацию (RTI), что позволило ему оказаться в центре политического внимания.

Вдохновленный голодовкой общественного активиста Анны Хазаре в 2011 году, Кеджривал основал AAP с обещанием искоренить коррупцию. Его пребывание на посту главного министра Дели было отмечено как достижениями, так и противоречиями, включая его отставку после 49 дней пребывания на посту в 2013 году, которая стратегически была представлена как принципиальная позиция против коррупции.

Однако правление AAP также столкнулось с проверками и юридическими проблемами: несколько членов партии подверглись арестам и расследованиям в связи с обвинениями в коррупции. Эти инциденты вызвали обвинения со стороны оппозиционных партий, включая AAP, в политически мотивированном преследовании со стороны центральных органов, контролируемых правительством во главе с BJP.

По мере того как AAP готовится к предстоящим выборам, ее предвыборная стратегия выходит за рамки антикоррупционной риторики, делая акцент на программах социального обеспечения и достижениях в области управления, таких как обеспечение бедных бесплатным электричеством и водой. Тем не менее, споры вокруг алкогольной политики и последовавшие за ними расследования ставят под сомнение электоральные перспективы AAP и поднимают вопросы о модели управления партии и ее способности преодолевать политические и юридические препятствия.

#индия #азия #корупция
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Индийская оппозиция называет арест лидера упадком демократии
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