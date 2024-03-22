Индия активизирует исследование океанских глубин на предмет ценных минералов, необходимых для экологически чистого будущего, и подаёт заявки на получение лицензий на глубоководную разведку. Однако сохраняются опасения по поводу экологических последствий такой деятельности.

Индия активизирует свои усилия по исследованию океанских глубин на предмет ценных минералов, которые могут сыграть решающую роль в продвижении к экологически чистому будущему. Имея две лицензии на глубоководную разведку в Индийском океане, Индия подала заявку на получение еще двух лицензий на фоне растущей конкуренции между ведущими мировыми державами за получение важнейших полезных ископаемых.

Гонка за этими полезными ископаемыми, включая кобальт, никель, медь и марганец, обусловлена их важнейшей ролью в технологиях использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, электромобили и аккумуляторы, которые играют ключевую роль в борьбе с изменением климата.

Международный орган по морскому дну (ISA) при ООН на сегодняшний день выдал в общей сложности 31 лицензию на разведку, из которых 30 являются действующими. В случае одобрения заявок Индии количество лицензий сравняется с Россией и будет лишь на одну меньше, чем у Китая.



Заявки Индии направлены на разведку полиметаллических сульфидов в хребте Карлсберг и кобальтоносных железомарганцевых корок в подводной горе Афанасий-Никитин в центральной части Индийского океана. Несмотря на некоторые проблемы и вопросы, поднятые юридической и технической комиссией МСА, Индия намерена не отставать в обеспечении этих важнейших полезных ископаемых.



Страна уже добилась значительных успехов в глубоководной разведке, в том числе успешно испытала свой добывающий аппарат и собрала полиметаллические конкреции в Индийском океане. Хотя индийское правительство не представило подробных планов по глубоководной добыче, эксперты считают, что усилия Индии отражают ее стремление заявить о себе как о значительном игроке в этой области и избежать отставания от конкурентов, в частности Китая.



В отличие от США, которые не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву и поэтому сосредоточены на добыче полезных ископаемых на морском дне внутри страны, Индия стремится добывать важнейшие минералы из различных источников, включая глубоководные участки морского дна. Это согласуется с ее целями по значительному увеличению мощностей возобновляемой энергетики и достижению нулевого уровня выбросов к 2070 году.



Однако опасения по поводу экологических последствий глубоководной добычи сохраняются, и некоторые страны призывают прекратить или временно приостановить такую деятельность из-за недостаточного понимания морских экосистем на этих глубинах.



Тем не менее растущий спрос на важнейшие полезные ископаемые в сочетании с геополитической напряженностью и потребностью в чистых энергетических технологиях подчеркивает настоятельную необходимость для таких стран, как Индия, продолжать глубоководную разведку в рамках своих стратегических и экологических целей.