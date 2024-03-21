Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
AKXALA
США вводят новые правила по выхлопным газам для легковых и грузовых автомобилей
Администрация Байдена завершила разработку строгих правил по выхлопным газам для автомобилей, чтобы стимулировать переход на электрические и гибридные автотранспортные средства.

реклама

Администрация Байдена завершила работу над ключевым компонентом своей климатической программы: введением новых строгих правил по выхлопным газам для легковых и грузовых автомобилей, чтобы стимулировать переход автомобильного рынка США на электрические и гибридные транспортные средства.
Однако, в ответ на опасения автопроизводителей и профсоюзов, правила будут вводиться более постепенно, чем предлагалось изначально, что позволит автопроизводителям более гибко подходить к их соблюдению.
Агентство по охране окружающей среды (EPA) первоначально предложило быстрый переход на электромобили (EV), стремясь к тому, чтобы к концу десятилетия две трети всех продаваемых автомобилей были электрическими. Однако администрация скорректировала этот подход, допустив более широкую роль подключаемых гибридов наряду с электромобилями в процессе перехода.

Если в 2023 году на долю электромобилей приходилось всего 7,6% продаж новых автомобилей, то согласно новым правилам к 2032 году на долю электромобилей должно приходиться от 35% до 56% продаж, а на долю подключаемых гибридов - от 13% до 36%.

Транспорт вносит значительный вклад в загрязнение климата, поэтому даже постепенные изменения могут оказать существенное влияние. По оценкам EPA, новые правила позволят сократить более 7 миллиардов метрических тонн выбросов к 2032 году, что значительно улучшит качество воздуха и здоровье населения.

Гибкость правил позволяет автопроизводителям выбирать различные технологии, включая более эффективные бензиновые двигатели, гибриды, подключаемые гибриды и аккумуляторные электромобили, чтобы соответствовать стандартам.

Несмотря на критику и опасения, администрация Байдена остается верной своим климатическим целям, подчеркивая экономическую выгоду от снижения загрязнения и обеспечения производства автомобилей американскими рабочими.

Переход на электромобили столкнулся с противодействием со стороны различных кругов, включая бывшего президента Дональда Трампа, но администрация намерена продолжать работу, подчеркивая важность снижения загрязнения как для климата, так и для здоровья населения.

Хотя переход на электромобили сопряжен с определенными трудностями, включая доступность и инфраструктуру для зарядки, администрация считает, что новые правила обеспечивают основу для плавного перехода и учитывают стратегии различных автопроизводителей.

В целом, новые нормы по выхлопным газам являются значительным шагом на пути к сокращению выбросов в транспортном секторе и имеют широкие преимущества как для окружающей среды, так и для здоровья населения.

#байден #электроавтомобили #администрация байдена
+
Написать комментарий (0)
Bloomberg: рядовые американцы обвиняют администрацию Байдена в резком росте цен на продукты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
19
CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
9
В России создадут специальную платформу для хранения изъятой криптовалюты
2
JWST обнаружил "спящую" черную дыру размером в половину родительской галактики
7
Тим Кук посетил Китай накануне открытия нового магазина Apple в Шанхае
+
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
3
AOC представила игровой монитор AGON PRO AG456UCZD
2
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
1
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
5
Программист втиснул большую модель искусственного интеллекта GPT-2 в таблицу Excel
1
Глобальная фишинговая атака затрагивает правительственные структуры Европы, Америки и Азии
1
Российские подразделения сумели продвинуться еще на 800 метров на Запорожском направлении
2
Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах
3
The Telegraph: Boeing из гордости США за несколько лет превратился в разочарование нации
1
Джесен Хуанг надел на презентацию нового графического чипа на архитектуре Blackwell куртку за $9000
3
Ученые США разработали самонагревающееся дорожное покрытие
1
Nvidia представила самый мощный ИИ-чип Blackwell B200
1
Samsung исправит проблему с камерой, обнаруженную в Galaxy S24 Ultra
+
Европа приняла закон, позволяющий использовать российские деньги для покупки оружия Украине
5
Биткоин устремился вниз, а аналитики ожидают прихода Медведей и падения активности Китов
+

Популярные статьи

11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
55
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
40
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
4
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
59
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
105
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
15
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
149
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
67
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
58
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
10

Сейчас обсуждают

Юр Жокро
08:49
сказала страна,у которой командующий вмф вообще без флота,то есть совсем..
РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
Сергей Кропачев
08:48
Немножечко порядком ошиблись, когда перешли на "g" , а потом обратно на "м/с^2"
Китай разрабатывает гигантскую рельсотронную пушку для запуска гиперзвуковых самолетов в космос
Юр Жокро
08:48
инерциональная только для возврата нужна
РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
Олесь Кука
08:46
Бл.. как можно быть таким бараном в таком возрасте?!
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
Юр Жокро
08:46
для идиотов- красуха и глушит риперу спутниковую связь . а он без нее слепой и глухой
РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
Юр Жокро
08:45
так для вас все бред,что не западное, 🤡 клоун
РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
Чато -- Бот
08:32
Из Японии морем до Гамбурга да вокруг Африки, бо хуситы со своими гиперзвуковыми ракетами не дремлют в Красном море. Это ж сколько ждать-то, до Зелиного заговения? Тут только 2 варианта: либо по дорог...
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
Чато -- Бот
08:29
>На приграничном участке украинские формирования значительно снизили активность, однако, не прекращают обстрелы населенных пунктов в Белгородской области. Устал какол и больше не желает скакать в нах...
Российские войска выбили из посёлка Козинка рейдовую группу ВСУ
Чато -- Бот
08:26
Каклы, а чего мелочитесь-то, тогда уж сразу назначайте ПОТУСа да аглицкого королика. С вас станется, предурки.
В Киеве после призыва Папы Франциска начать переговоры, предложили лишить его статуса папы
Елисей Карачев
08:24
Под зарплату какой нибудь Xeon на 2011, не у всех такая зарплата
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем