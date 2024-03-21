Администрация Байдена завершила разработку строгих правил по выхлопным газам для автомобилей, чтобы стимулировать переход на электрические и гибридные автотранспортные средства.

Администрация Байдена завершила работу над ключевым компонентом своей климатической программы: введением новых строгих правил по выхлопным газам для легковых и грузовых автомобилей, чтобы стимулировать переход автомобильного рынка США на электрические и гибридные транспортные средства.

Однако, в ответ на опасения автопроизводителей и профсоюзов, правила будут вводиться более постепенно, чем предлагалось изначально, что позволит автопроизводителям более гибко подходить к их соблюдению.

Агентство по охране окружающей среды (EPA) первоначально предложило быстрый переход на электромобили (EV), стремясь к тому, чтобы к концу десятилетия две трети всех продаваемых автомобилей были электрическими. Однако администрация скорректировала этот подход, допустив более широкую роль подключаемых гибридов наряду с электромобилями в процессе перехода.



Если в 2023 году на долю электромобилей приходилось всего 7,6% продаж новых автомобилей, то согласно новым правилам к 2032 году на долю электромобилей должно приходиться от 35% до 56% продаж, а на долю подключаемых гибридов - от 13% до 36%.



Транспорт вносит значительный вклад в загрязнение климата, поэтому даже постепенные изменения могут оказать существенное влияние. По оценкам EPA, новые правила позволят сократить более 7 миллиардов метрических тонн выбросов к 2032 году, что значительно улучшит качество воздуха и здоровье населения.



Гибкость правил позволяет автопроизводителям выбирать различные технологии, включая более эффективные бензиновые двигатели, гибриды, подключаемые гибриды и аккумуляторные электромобили, чтобы соответствовать стандартам.



Несмотря на критику и опасения, администрация Байдена остается верной своим климатическим целям, подчеркивая экономическую выгоду от снижения загрязнения и обеспечения производства автомобилей американскими рабочими.



Переход на электромобили столкнулся с противодействием со стороны различных кругов, включая бывшего президента Дональда Трампа, но администрация намерена продолжать работу, подчеркивая важность снижения загрязнения как для климата, так и для здоровья населения.



Хотя переход на электромобили сопряжен с определенными трудностями, включая доступность и инфраструктуру для зарядки, администрация считает, что новые правила обеспечивают основу для плавного перехода и учитывают стратегии различных автопроизводителей.



В целом, новые нормы по выхлопным газам являются значительным шагом на пути к сокращению выбросов в транспортном секторе и имеют широкие преимущества как для окружающей среды, так и для здоровья населения.