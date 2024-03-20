Государственный секретарь США подтвердил поддержку Филиппин и их безопасности на фоне напряженности с Китаем. Визит подчеркнул укрепление связей и многогранный подход к торговле.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил Филиппины, важного союзника Соединенных Штатов, в неизменной американской поддержке на фоне эскалации напряженности в отношениях с Китаем.

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Во время своего визита в Манилу Блинкен подчеркнул непоколебимые обязательства Америки по обеспечению безопасности Филиппин, особенно в свете споров в Южно-Китайском море.



Блинкен отметил важность этих водных путей для безопасности и экономики Филиппин, подчеркнув их более широкое региональное и глобальное значение. Он подтвердил неизменность оборонных обязательств США в рамках договора о взаимной обороне с Филиппинами.



Визит также подчеркнул усилия по укреплению двусторонних связей между Манилой и Вашингтоном. Министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало выразил оптимизм по поводу прочности отношений, особенно в контексте предстоящих выборов в США.



Помимо гарантий безопасности, в ходе дискуссий Блинкена с филиппинскими чиновниками были затронуты вопросы торговли, что свидетельствует о многогранном подходе к двустороннему взаимодействию.



Визит рассматривается как сигнал американской поддержки президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, который демонстрирует проамериканскую позицию по сравнению со своим предшественником Родриго Дутерте, склонявшимся на сторону Пекина. Предстоящий саммит президента Джо Байдена с Маркосом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой еще раз подчеркивает приверженность Вашингтона укреплению связей с Филиппинами.



Была подчеркнута стратегическая важность Филиппин, особенно на фоне растущего влияния Китая в регионе. Напряженность в отношениях между Манилой и Пекином возросла из-за территориальных споров в Южно-Китайском море, что вызывает опасения по поводу возможных конфликтов. США подтвердили свою приверженность свободе судоходства в регионе и заключили с Филиппинами давний договор об обороне.

