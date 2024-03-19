Китайский дипломат Ван Кэцзянь встретился с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией в Катаре, чтобы обсудить конфликт в Газе и поддержку палестинской государственности. Китай также осуждает действия Израиля и выступает за прекращение огня и решение о двух государствах.

Китайский дипломат Ван Кэцзянь провел важную встречу с политическим лидером ХАМАС Исмаилом Ханией в Катаре, что стало первой признанной встречей китайского чиновника с ХАМАС после начала конфликта в Газе.

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Визит Вана последовал за его предыдущими поездками в Израиль и на оккупированный Западный берег, став первым известным китайским посланником, взаимодействующим с этими регионами после атак ХАМАС в октябре и последующего ответа Израиля.



Во время встречи Ван и Хания обсудили конфликт в Газе и другие актуальные вопросы. Хания подчеркнул настоятельную необходимость прекращения агрессии и достижения политических целей, включая создание независимого палестинского государства. На встрече также присутствовал посол Китая в Катаре Цао Сяолинь.



Хамас высоко оценил дипломатические усилия Китая на различных международных форумах, связанных с конфликтом, отметив, что Пекин выступает за прекращение огня и решение о двух государствах. Визит Вана подчеркивает возрастающую роль Китая как посредника в ближневосточном конфликте и его растущую солидарность с арабским миром и глобальным Югом.



Обсуждения, проведенные Ваном в регионе, соответствуют позиции Китая в отношении конфликта, подчеркивающей необходимость скорейшего прекращения огня и справедливого урегулирования на основе решения о двух государствах. Участие Китая в делах региона отражает его приверженность давним принципам внешней политики, включая поддержку палестинской государственности.



Кроме того, критика Китаем действий Израиля на палестинских территориях совпадает с озабоченностью международного сообщества по поводу нарушений прав человека, особенно в китайском регионе Синьцзян. Хотя Пекин отрицает обвинения в нарушении прав, его осуждение обращения Израиля с палестинцами подчеркивает его приверженность борьбе с кажущейся несправедливостью во всем мире.