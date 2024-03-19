Дональд Трамп имеет трудности в поиске компании, которая предоставит залог на сумму 464 миллиона долларов, выплата которого ему предписана в гражданском деле о мошенничестве. Его команда юристов сталкивается с проблемами в поиске компании, готовой гарантировать такую крупную сумму.

Дональд Трамп сталкивается с трудностями в поиске частной компании, которая могла бы предоставить залог на сумму 464 миллиона долларов, которую ему предписано выплатить по гражданскому делу о мошенничестве в Нью-Йорке.

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Его юридической команде трудно найти компанию, готовую гарантировать столь крупную сумму, несмотря на активные переговоры с крупными страховыми фирмами. Адвокаты Трампа утверждают, что получение залога такого масштаба является крайне редким и сложным делом, поскольку обычно оно касается крупных публичных компаний, а не частных лиц, как Трамп.

Постановление нью-йоркского судьи не только требует от Трампа выплаты, но и накладывает трехлетний запрет на его участие в государственном бизнесе, ссылаясь на то, что он неправдиво указал активы для целей кредитования.

Хотя предложение Трампа о меньшей сумме залога было отклонено, суд временно приостановил запрет на ведение бизнеса. Однако время идет, а проценты по штрафу начисляются с ошеломляющей скоростью.

Перед командой юристов Трампа стоит сложная задача. Бывший федеральный прокурор Диана Флоренс считает, что возможности Трампа могут быть исчерпаны, тем более что генеральный прокурор Нью-Йорка угрожает арестом активов, если он не выполнит решение суда.

Несмотря на значительную чистую стоимость и ликвидные активы Трампа, требование о предоставлении денежных средств или их эквивалентов в качестве залога представляет собой проблему.

В условиях многочисленных судебных разбирательств и значительных финансовых обязательств Трамп оказался в шатком положении, зависящем от решений суда и готовности кредиторов предоставить ему дополнительное время.