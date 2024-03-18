Израиль усугубляет запрет на наземные поставки помощи, но другие страны доставляют гуманитарную помощь по воздуху и морю.

Газа получила первую партию гуманитарной помощи морским путем, поскольку международные державы активизируют усилия по доставке столь необходимых припасов в осажденный анклав.

Судно, которым управляет испанская благотворительная организация Open Arms, покинуло Кипр около 3:00 утра по восточному времени во вторник и прибыло к берегам центральной части Газы в пятницу. Оно предназначено для обеспечения эквивалентом одного приема пищи четверти из более чем 2 миллионов человек анклава, из которых сотни тысяч находятся на грани голода.

реклама

Судно с гуманитарной помощью прибыло в тот момент, когда Соединенные Штаты, Европейская комиссия, Объединенные Арабские Эмираты, Кипр и Соединенное Королевство объединили усилия по запуску морских маршрутов, по которым помощь будет доставляться непосредственно в Газу.

WCK заявила, что работает с международными партнерами над открытием этого коридора помощи и что у нее есть “еще 500 тонн помощи на Кипре, гот для гуманитарной помощи (WFP) сообщила, что поддержка продовольствия в Газе находится на критическом уровне, и что дополнительные поставки необходимы срочно.

Однако, доставка гуманитарной помощи через море остается сложной из-за блокады, наложенной Израилем, которая контролирует воздушное и морское пространство Газы. Организации, такие как Open Arms, продолжают работать над обеспечением помощи жителям анклава, несмотря на сложности и препятствия. Они надеются, что международное сообщество продолжит поддерживать усилия по доставке гуманитарной помощи в эту тяжелую ситуацию.