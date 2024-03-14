Китай предупредил США о последствиях запрета TikTok. Законопроект о запрете приложения был одобрен Палатой представителей.

Китай сделал строгое предупреждение против предлагаемого запрета TikTok, подчеркнув, что это может иметь последствия для Соединенных Штатов. Законодатели в Палате представителей одобрили законопроект, который потенциально может привести к запрету приложения, если оно не разорвет связи с Китаем.

Американские чиновники постоянно выражают обеспокоенность по поводу TikTok, ссылаясь на возможные риски для национальной безопасности, хотя владельцы TikTok опровергают все подобные заявления. Законопроект под названием Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act обязывает китайскую материнскую компанию TikTok прекратить свою деятельность в США.

Законопроект теперь ожидает одобрения Сената, но его принятие неясно. Если законопроект будет принят, президент Джо Байден заявил, что подпишет его в качестве закона.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь осудил США за "подавление TikTok" без конкретных доказательств угрозы национальной безопасности, предупредив, что такие действия могут обернуться против самих США.



Китайские СМИ также раскритиковали предложенный запрет, обвинив США в злоупотреблении концепцией национальной безопасности для насильственного приобретения приложения. Как и другие социальные медиа-платформы, TikTok запрещен в Китае, где пользователи используют его внутренний аналог, Duoyin, подвергающийся государственной цензуре.



Согласно предложенному закону, TikTok, принадлежащий пекинской компании Byte Dance, будет вынужден продать свои американские подразделения в течение шести месяцев или будет удален из американских магазинов приложений и хостинговых платформ. TikTok мобилизовал своих американских пользователей против запрета, вызвав критику со стороны комитета Палаты представителей по делам Китая за якобы манипулирование и мобилизацию граждан в интересах китайской коммунистической партии.



Несмотря на заявления о реструктуризации, направленной на сохранение американских данных внутри страны, TikTok находится под пристальным вниманием, а бывший президент Дональд Трамп предпринял безуспешную попытку запрета в 2020 году.